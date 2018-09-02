2018年09月02日 14:31 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

懂得為他人著想，才能讓這個世界，變得更加美好。日前台灣各地暴雨不斷，有時騎車上路，一下就被淋成落湯雞，最近有一名網友，與丈夫騎車途中，恰好碰到午後大雨，由於沒有帶雨衣，因此他們只能躲進遮雨棚等雨停，豈料期間遇到一名暖男，好心的伸出援手幫忙，讓他們感動的表示「雖然我不認識你們，但謝謝你們」。

網友在《爆廢公社》分享一段暖心的故事，她與丈夫騎車遇到暴雨，但因他們忘記帶雨衣，只好躲進附近的遮雨棚，想等雨變小再離開，沒想到起步沒5公尺雨又下下來，他們環顧四週，發現旁邊也有一對男女也在躲雨，當時男生身穿雨衣，而女生則沒有穿雨衣，之後男生就騎車離開。

沒多久，穿雨衣的男生又騎回來，這時手中多了輕便雨衣，之後先是拿給女生穿「然後手上拿了兩件新的輕便雨衣，向我們倆走過來，說『這雨衣給你們穿』」，原PO趕緊向對方道謝，便表示要花錢向他買，而男子則是不斷推辭堅持不收，隨後就載著同車的女生離開。

夫妻騎車遇暴雨！見雨衣男丟女友離開 回來後舉動好暖心(圖翻攝自/爆廢公社)

讓原PO在雨中，感到一陣溫暖「天啊！我一直覺得台灣人本來就熱情善良，但第一次讓我覺得台灣的年輕人揪感心欸，謝謝你們！」。不少網友也表示「好心會有好報」、「整個心都暖了起來，謝謝你們！」、「雪中送炭的善行」、「代表那位男生，隨時隨地都設身處地替人著想，在現今的社會實屬難得中的難得...」、「妹子可以趕快嫁給他，對陌生人都可以這麼貼心了，對自己人一定更好」。

還有人建議，要讓這份愛繼續傳遞下去「讓愛延續，機車多放幾件，改天遇到沒得穿的就送溫暖吧！這樣就是對他最好的回報」、「我也在幾年前被幫助過，到現在在路邊已送出6件雨衣了」。