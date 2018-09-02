男子從5樓摔下「半身癱瘓」 領4億保險金後遭監視器拆穿

男子從5樓摔下「半身癱瘓」 領4億保險金後遭監視器拆穿(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
／綜合報導
男子從5樓摔下「半身癱瘓」 領4億保險金後遭監視器拆穿(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

每個人或多或少會繳錢保險，保障民眾如果有萬一，能有金錢貼補。先前南韓有一名男子因為喝醉，試圖爬瓦斯管闖5樓女同事家，豈料失敗摔下，當初隱瞞真相騙「半身癱瘓」，竟在4年間詐領3.9億韓元(約新台幣1千萬元)保險金；直到近期有保險公司發現異狀，調閱監視器成功拆穿他的謊言，氣得怒告他詐欺。

綜合韓媒報導，南韓一名男子在2013年時酒後與一名女同事起衝突，在女方回家後他試圖跟蹤「想教訓她」，更試圖爬瓦斯管到5樓的女同事家；但男子喝酒後意識變得不清楚，爬到女同事鄰居家的瓦斯管，後來被發現後只好從5樓一躍而下，最後不幸腰椎骨折，甚至有涉嫌私闖民宅的嫌疑。

男子記得保險中提過，「若保險人因犯罪行為受傷，保險公司有權利不于理賠」，所以他不僅隱瞞自己私闖民宅的罪，聲稱是坐在朋友家陽台抽菸，才會不小掉下去，導致「下半身癱瘓」，甚至向保險公司申請理賠；男子更利用「妻子就是醫生」為由，讓主治醫生替他開出「半身癱瘓」的診斷證明。

在短短4年期間，男子用一樣的方式從4間保險公司詐領約3.9億韓元(約新台幣1千萬元)保險金，直到其中一間保險公司覺得男子可疑，報警處理；事後警方調閱監視器才發現，聲稱「半身癱瘓」的男子竟然能夠拿手地開車，還因為超速被攔下。

最後警方藉此提醒保險公司及呼籲被保險人，「判斷保險人是否是身心障礙者時，經常照保險人的說法，但在相關單位的身障診斷書方面，應該更加仔細檢測」；該男也在8月30日被依詐欺罪嫌逮捕。

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