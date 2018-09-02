靠與陌生男約會！正妹兩年賺160萬 男友支持：又沒出軌

靠與陌生男約會！正妹兩年賺160萬 男友支持：又沒出軌(圖翻攝自/每日郵報)

友善列印
/綜合報導

男女交往期間，應該都無法容下第三人。美國有一名正妹靠伴遊方式賺錢，而對象都是在網路認識的陌生男子，每次約會會收取費用，讓她在兩年多來，賺進美金5.3萬元(約新台幣160萬元)，甚至還因此獲得許多昂貴禮物，而這舉動讓許多人震驚，但她男友卻反而支持，甚至表示「她又沒出軌」。

根據《每日郵報》報導，29歲希恩(Sheen Hunter)來自西雅圖，是一名小演員，兩年前她單身時，會透過網路認識陌生男子，與對方進行「付費式約會」，收取美元300（約新台幣9201元）以上的價格，而且都至高級餐廳消費。希恩表示，由於她的時間寶貴，因此用餐時間不會超過兩小時。

而這兩年來，希恩已參加100多次約會，對象也不僅限於男性，而在約會時她也會事前告知，約會內容不會牽涉到性。希恩透露，她每周都會約會一次，而且不僅賺到錢，甚至還會得到昂貴的禮物「我已經賺進約5.3萬美元，而且也都很享受約會過程，就算旅遊的費用，也都是對方支付」。

希恩特殊的賺錢方式，絲毫不干擾到她與男友的感情「我現任28歲男友麥可(Michael Macdonald)，完全不介意我與其他人約會，因為他知道，我並不是在找新對象，他也認為這是一份工作，還是一種交友的方式，只要我在工作中是安全的，他就會支持我」。

而希恩約會對象，遍及美國、墨西哥及哥斯大黎加等國，還收到約2.6萬美元(約新台幣79萬元)的禮物，而她也很喜歡這種賺錢方式「我還去過很多很棒的地方，包括洛杉磯、舊金山、佛羅里達等，我正在享受全新的體驗，對象還包括日本、泰國及英國等人」。

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