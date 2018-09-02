2018年09月02日 17:32 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

有時東西太過相似，讓人難以分辨，常因此鬧出笑話。最近有一名人夫分享家中趣事，一日他在家中煮泡麵，都已將調味包都加進湯裡，豈料期間兒子貼心的又拿來一個調味包，當時讓他相當困惑，沒想到仔細一看發現，竟然是「情趣商品」，讓他當場臉都綠了。

一名男網友在《爆怨公社》表示，最近在二樓廚房煮泡麵到一半時，他的兒子從三樓下來，貼心拿著一包醬料粉包給他，讓原PO心裡滿是困惑「有這麽多包要加嗎？」，沒想到轉頭要去接時，兒子手中的「調味包」讓他臉秒綠「兒子手上拿著杜○斯」。

煮泡麵兒子突拿「調味包」要加 父臉秒綠：幸好他還小(圖翻攝自/爆怨公社)

原PO還拿出湯包和保險套比較，只見外觀都呈現銀色，且都是方形邊緣有鋸齒狀，差異僅是上面的字樣，看在小孩子眼裡，根本難以辨識，讓他忍不住表示「還好兒子還小不識字，包裝怎麼這麼像？」。

網友笑翻表示「這小子有前途，知道吃飽就上給你一條龍服務」、「孩子智商高，明白吃飽要幹活消耗熱量」、「小孩表示：爸爸吃飽了在上」、「你們戰場好多，連廚房都能拿到保險套了」、「突然變成套裝杯麵…」、「不要在很有興致的時候，拿到調味包就好，瞬間無感」。

還有人分享類似經驗「我朋友才好笑，他跟他老婆在做愛做的事情，做到一半他家小女兒跑進來，結果就大哭。從此不跟他爸爸講話好幾天，因為他說爸爸把媽媽弄得很痛，媽媽一直叫」。