「30元超厚三明治」被嫌賺太多 她心寒曝薪水：別太有良心

2018年09月02日 18:48 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

受到大環境的影響，不少堅持品質的生意人，不得不向市場低頭。最近有一名經營早餐店的老闆娘，在網路上無奈抱怨「建議在台灣要開店做生意的你們，不要太有良心，便宜大碗是王道」，表示他們堅持做出料多、品質高的三明治，僅賣30元仍被嫌貴，讓她感到相當心寒。

一名女網友在《爆怨公社》表示，她與丈夫經營一間早餐店，兩人工作將近14小時以上，月休也才4天，而扣除成本2人薪水加起來僅5萬多，為了做出高品質的早餐，因此他們店內選用的食材，都是知名廠牌，而每樣早餐的餡料都是補滿補厚，無論從包裝到用料，都是做到最好。

但原PO抱怨，卻遇到嫌他們貴的客人「你說我這個三明治30元！賺太多！賺太多！人家隔壁賣10元，你就去買10元的啊！10元可能連50克重都沒有」，讓她最氣憤的是，食材用料與他人不同，卻要被客人以價格，與其他間早餐店做比較，更表示自己產品價格標示清楚，若是嫌太貴，大不了可以不要買。

老闆娘PO文抱怨，也是藉此呼籲「希望這篇文能讓大家體會，各行各業大家的辛苦，賣吃真的太有良心，賺不到錢的」(圖翻攝自/爆怨公社)

老闆娘透露，會如此感到不滿，是因為經常遇到嫌貴的奧客「說我們就是賺太多冷氣才一直吹，覺得很反感。希望這篇文能讓大家體會，各行各業大家的辛苦，賣吃真的太有良心，賺不到錢的」，但最後她也強調，仍會對食材抱有堅持。不少網友表示「這個三明治都快吐出來了耶！才30也太便宜了」、「這CP值高啊，看那料滿到一個不行！給我地址，我要下架懲罰你」、「這個三明治快半斤耶…好厚實哦」。

還有做餐飲的人，分享類似經歷「加油！繼續維持好品質就對了，我家開港點，正負評也滿兩極化，也是繼續維持好品質」、「我做食品的，競爭很大，生食難做，同樣的東西，不同的品質，不同的進貨成本，很多客人只看價格不看品質…，只有老顧客吃過才懂」。