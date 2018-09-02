2018年09月02日 20:42 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

女人的第六感，永遠都很準。越南有一名人妻，與丈夫結婚2年，兩人育有一名孩子，但由於孩子出生後，身體就非常虛弱，因此她便留在家照顧孩子，讓丈夫在外地工作，她始終保持信任對方的態度，直到有一次她直覺不對勁，於是要求與丈夫視訊，意外抓到丈夫偷吃的證據。

綜合外媒報導，越南一名年輕人妻與丈夫結婚2年，育有一名1歲9個月的兒子，由於孩子出生後身體差，因此她就留在家鄉農村照顧孩子，而丈夫則離家300公里在外地工作，定期也會匯錢回來照顧妻小，因此她也選擇信任丈夫。

丈夫應酬未歸！妻驚覺有詭視訊 床頭鏡照到偷吃證據(圖翻攝自/afamily.vn)

直到一日丈夫原本要休假回家，但他卻說要與老闆喝酒，甚至要在汽車旅館過夜，這番話讓妻子感到不對勁，於是打電話給丈夫，更要求與他視訊，起初人妻都未發現不對勁，而當時丈夫躺在床上，鏡頭照向他臉部，還有身後一面床頭鏡，但下一秒畫面卻讓她心碎，鏡子反射出一名女子，疑似從浴室裡走出來。

人妻發文曝光此事，讓她崩潰的表示「我的心臟都停了，甚至難以呼吸」，不少網友也替她打抱不平，紛紛表示「為了孩子留在家，老公不知感恩，還這樣偷吃」、「這種老公早點看清比較好，要不然被蒙在鼓裡，為他付出更不值得」、「離開他吧！獨自領養孩子都比被他糟蹋來的好」。