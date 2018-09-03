2018年09月03日 07:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

最奇葩請假法！員工不爽被扣薪大鬧 老闆：她只傳咳嗽聲(影片來源/youtube/梨視頻)

請假就應留訊息、寫假單告知主管，若僅傳兩聲「咳嗽聲」，誰聽得懂其中的意思。大陸江蘇一名女員工在餐廳工作，日前傳訊息請病假，但卻被老闆莫名扣薪，讓她不滿的大鬧餐廳，企圖將店內的電鍋抱走，而員警也到場進行調解，才發現女子只傳兩聲「咳嗽聲」請假，讓人聽得匪夷所思。

根據《梨視頻》報導，一名劉姓女員工日前至工作的餐廳，表示自己辛苦上班時把喉嚨叫啞，請個病假還被扣薪，讓她不滿的開始大鬧，甚至抱著電鍋要離開，老闆無奈之下只好請員警到場，而劉女表示「我回去咳得要死，我在微信上面，就發了幾聲咳嗽給老闆，我實在咳得不得了」。

劉女第二天就去看病掛點滴，沒想到隔天老闆還不給她薪水，因此才氣憤地衝至餐廳大鬧，而老闆也不悅的回覆「要相互尊重，上2天班，說不來就不來，信息就發個咳嗽一聲，什麼也不說」，劉女還理直氣壯的反擊「我發了兩個咳嗽！」，而員警也看不下去，表示她起碼要用書面告知。

劉女期間更跳針的說「你看我穿這樣子，像是缺錢的嗎？」，老闆雖然滿是無奈，但希望此鬧劇趕緊結束，於是付了500元薪水。不少網友傻眼表示「你不缺錢，缺德」、「這樣的員工直接打發走吧」、「面對這種無賴、不要臉的人，只能拿錢消災，讓她趕緊在眼前消失」、「最奇葩的請假方式」。