台貨輪經德國港口播「中華民國國歌」 網友眼眶濕：好久沒聽到了

台貨輪經德國港口播「中華民國國歌」 網友眼眶濕：好久沒聽到了(圖/ 翻攝自影片)

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台貨輪經德國港口播「中華民國國歌」 網友眼眶濕：好久沒聽到了(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

許多成年人童年時期聽到國歌，第一個反應就是立正站好，甚至還會嫌麻煩，但長大後身處國外還能聽到熟悉的旋律，竟讓人眼眶濕了！最近有網友在臉書分享一段影片，是一艘台灣貨輪經過德國漢堡港口，港口竟播放「中華民國國歌」，讓眾人看了超感動，紛紛感嘆「好久沒聽到了」。

有跑船的網友跳出來解釋，為何經過德國漢堡港口會聽到中華民國國歌。 有跑船的網友跳出來解釋，為何經過德國漢堡港口會聽到中華民國國歌。(圖/ 翻攝自臉書《爆料公社》)

昨(2)日一名男網友在臉書社團轉發一段影片，畫面中是一艘台灣的陽明海運貨櫃船經過德國漢堡口，當地港口播放著「中華民國國歌」，而港邊也有不少外國人倚著欄杆欣賞音樂，讓他看了忍不住感動落淚。有不少網友對於在異鄉能聽到國歌，覺得特別有感觸，有一名跑船的網友跳出來解釋，「這是該港口的慣例及禮遇喔，依照該船船籍國，播放該國國歌，聽前輩說過，很特別的港口」。

許多網友全被這段影片深深感動。 許多網友全被這段影片深深感動。(圖/ 翻攝自臉書《爆料公社》)

大多數網友都被影片觸動心弦，紛紛激動表示「眼眶紅了！！這才是國歌，不是國旗歌！！」、「莫名眼眶紅紅」、「有一種回到小時候的感覺」、「秒哭耶」、「太感動了」；有一名網友被勾起童年回憶，「懷念小時候的台灣，當時軍愛民民敬軍，人人有禮貌，到校升旗敬禮唱國歌；看電影還有各大集合就是立正唱國歌，當時感覺大家好愛國…真的好懷念…」。

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