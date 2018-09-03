台灣墓碑工藝水準高 德籍學者狂拍8萬照「在國外可進博物館」

2018年09月03日 12:58 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

近年來都市迅速發展，台灣不少墓園遭到拆除，不過一名德籍學者卻把拆了就丟的墓碑當作寶，研究台灣墓碑工藝文化十幾年的他，對於當地政府隨意拆除墓碑的行徑大呼可惜，感嘆「台灣許多墓碑的工藝水準，在國外可以送進博物館」。

高雄大學德籍副教授奧利華（Oliver Streiter），在全國文化資產會議全國大會上表示，花了十幾年研究台灣墓碑文化，拍了8萬張古墓照，但台灣不但沒做任何考古研究，甚至隨意拆除棄置。

協助搶救台灣歷史墓碑的施明德前妻艾琳達（Linda Gail Arrigo）也坦言，台灣近年來到處拆除墓碑，包括乾隆、道光年間的清代古墳也無一倖免，「拆的、丟的、破壞的、完全沒有留紀錄」，他們向台灣相關歷史學會求助卻絲毫沒用，因為台灣發展是以都市、經濟為優先。

美國學者詹姆斯（James Morris）表示，台灣的墓碑充滿藝術性、歷史性及宗教性，「歷史書寫的是勝利者故事，小老百姓的故事則刻寫在墓碑之上」，若墓園消失了，許多珍貴史料將跟著銷聲匿跡。

對此，文化部長鄭麗君表示，對於西方研究者長年關心台灣墓地所承載的歷史，相當感動，她當場要求文資局對「歷史墓園系統性文資保存」進行評估，希望政府和民間一起努力。

圖為民眾在高雄鳳山拷潭公墓整理祖先墓地，表達慎終追遠的思念。（王錦河攝）