垃圾桶找到「染血衛生紙」！懷疑偷吃質問男友 答案超尷尬

垃圾桶找到「染血衛生紙」！懷疑偷吃質問男友 答案超尷尬(示意圖/達志穎像)

友善列印
/綜合報導

女生有時只要發現不對勁，就會產生懷疑，甚至失去理智。最近一名女網友表示，暑假時她至男友家玩，期間在廁所垃圾桶裡，發現幾團疑似沾有經血的衛生紙，讓她不禁懷疑男友背著她偷吃，於是拿著衛生紙當面質問對方，沒想到答案卻讓她崩潰想吐。

一名女網友在《Dcard》分享親身經歷，暑假期間她至男友家玩，上廁所時發現垃圾桶裡，沾有褐色疑似經血的衛生紙，當下她腦中閃過偷吃的畫面，於是帶著沉重的心，走向正在玩手遊的男友，質問「為什麼你的衛生紙上面有血？」，對方仍專心看著螢幕，並回覆「因為昨天打工手受傷吧」。

原PO不相信男友的回答，繼續問「可是，那個量很多欸！看起來很像月經」，這時男友才有反應，她內心瞬間五味雜陳，難過兩人的感情可能因此結束，沒想到對方淡定的表示「那個是⋯賽啦！」，當下讓她崩潰不已「我剛剛還從邊邊拿起來看了一下，我低頭看了看我的手」。

隨後原PO趕緊去洗手，更蹲在垃圾桶旁再次確認，發現那團衛生紙，真的是擦拭大便後的痕跡，她不禁困惑表示「我到底為什麼剛剛會以為是月經呢！」。不少網友則笑翻「看著看著，感覺聞到屎味了」、「隔著螢幕都能聞到臭味的感覺了」、「有時候發現自己內心小劇場，真的只是想太多，會覺得自己很好笑」。

文章來源：影片由此觀看

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