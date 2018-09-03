男洗澡坐板凳「蛋蛋卡洞」 向賣方抱怨卻讓網友笑噴飯

男洗澡坐板凳「蛋蛋卡洞」 向賣方抱怨卻讓網友笑噴飯(圖/ 翻攝自臉書@ IKEA)

友善列印
／綜合報導

這種痛男人都懂！挪威有一名男子克勞斯(Claus Jørstad‎)因為膝蓋不能久站，特地到知名家居賣場IKEA買一張有洞的板凳，讓他洗澡時能夠坐著；豈料某天洗完澡要起身，下半身卻突然傳來疼痛感，原來是他的「蛋蛋卡洞」，最後費盡千辛萬苦才成功脫困。他到IKEA臉書粉絲專頁抱怨，卻意外讓大票網友笑噴飯。

挪威北部有一名男子克勞斯(Claus Jørstad‎)在IKEA的粉絲專頁上抱怨，提到自己先前買了一張板凳，讓他能坐著洗澡，就在某一天他悠閒地坐在椅子上沐浴，當他起身時突然感到疼痛，一瞬間才發現他的睪丸卡在椅子的洞內，遭到撕扯的瞬間讓他痛不欲生。

克勞斯表示自己試遍種方法，都沒有成功將蛋蛋離開洞內，全身沒穿衣服的關係也越來越冷，他本來想在不拉扯到睪丸的狀況下拿起吹風機保暖，下一秒睪丸竟順利滑出洞口；他推測應該是「熱脹冷縮」的關係，洗澡前後的溫差，才發生這起超糗的「危險事故」。

後來IKEA粉專的小編也在底下無奈地表示，「建議您洗澡不要坐在板凳上，不然就是在板凳上鋪上衣服或毛巾，坐在『正確』的位置」；克勞斯也幽默地將「改善方式」貼到底下留言。雙方的互動讓網友看得超開心，還有男網友心有戚戚焉地說，「光是想像就覺得蛋蛋痛痛的」。

文章來源：臉書@Claus Jørstad‎→IKEA

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