「環抱胸貼」人夫男星！《瑯琊榜》長公主被譙翻了

2018年09月03日 14:31 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸女星張棪琰因《瑯琊榜》長公主一角，成功闖出知名度，她日前在微博貼出和北京電影學院老同學的合照，卻因為一張無尾熊式的「環抱胸貼」照片，緊黏男演員黃磊，惹怒不少正宮網友，認為她應該要避嫌，砲轟「誰要這麼抱我老公，胳膊都給他們擰斷。」

張棪琰日前在微博曬出多張北影同學聚餐照，開心PO文表示「有一種幸福叫你的記憶裡有我，永遠的97班，有你有我。」畫面看起來相當融洽，不過其中一張他和黃磊的照片，只見她從後方環抱住黃磊，臉完全貼合在黃磊身上，一手輕撫男方側臉，一雙雪白大腿和前胸也緊緊黏死。但是再看她與其他人的合照，雖然親密但卻沒有出現「無尾熊式」的抱法。

照片曝光後引起網友撻伐，紛紛留言砲轟「和有家室的男人這樣是太過了！」、「黃老師尷尬而不失禮貌的微笑」、「我以後要是結婚了，我老公被別的女的這麼抱著，我就給他倆豬蹄子剁了！」。

不過也有人認為不必過度解讀「孫莉跟黃磊已經結婚這麼多年了，已經過了那種一點事就會吃醋的時候了」、「這有什麼？如果真的是互相曖昧的話那就不會拍出來」。

事實上，這並不是張棪琰第一次傳出非議，她去年曾被爆出和演出《歡樂頌》的男星張陸關係匪淺，男方老婆邵思涵甚至在微博上痛罵她「勾引人老公不夠，還要到公共平台來聊騷」、「你自己婚姻失敗，又來拆散別人家庭，讓別人家的孩子也缺爸少媽，你覺得這樣合適嗎？你覺得你還年輕？你還是美啊？你不好好拍戲，不好好給你的孩子做好榜樣，你讓你女兒學你做小三啊？ 」甚至標記對方經紀公司及作品導演，引起網友熱議。

張棪琰貼出和北影老同學的合照，畫面看起來相當融洽。（圖／翻攝自微博）

不過這張無尾熊式的「環抱胸貼」照片，意外惹怒不少正宮網友。（圖／翻攝自微博）

對比與其他人的合照，雖然親密但卻沒有出現「無尾熊式」的抱法。（圖／翻攝自微博）