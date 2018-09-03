愛犬示範超標準「正確微笑」 露牙齦風格讓人笑到哭！

2018年09月03日 15:22 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

有人說笑起來露出8顆牙齒，是最標準的笑容，最近美國紐約一名女飼主尤妮絲的狗狗梅姬，偷偷戴上飼主老爸的假牙，意外示範超標準「正確微笑」；她將微笑示範照分享到網路上，讓大票網友笑到快哭了，忍不住開玩笑「牠的笑容好邪惡」。

女飼主尤妮絲分享愛犬梅姬戴著假牙的模樣，讓許多網友笑到快哭出來。(圖/ 翻攝自推特@Eunice)

綜合外媒報導，來自美國紐約的女飼主尤妮絲在8月24日時，收到家中傳來的一系列照片，畫面中竟是家裡的愛犬梅姬嘴上戴著假牙的「微笑照」，露出牙齦的樣子讓人看了哭笑不得；她詢問發生什麼事，原來尤妮絲的爸爸日前睡午覺把假牙拿下來，放在一旁就被梅姬自行放到嘴上，後來因為不舒服發生聲音，尤妮絲的爸爸才發現這有趣的畫面，拍下後就趕緊將假牙拿下。

梅姬戴假牙的照片馬上被瘋傳。(圖/ 翻攝自推特@Eunice)

尤妮絲平日就時常在推特分享寵物的照片，便將梅姬戴假牙露出「正確微笑」的樣子上傳，瞬間引起網友轉發和討論，有許多人看到梅姬的笑容都快笑到哭，紛紛留言表示「真的笑到我快哭出來了」、「牠在示範正確的微笑嗎？」、「不知道為什麼牠笑起來好邪惡」、「太有趣了啦」、「在黑暗中遇見牠說不定會被嚇壞」。