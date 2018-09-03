小王想分手！人妻買凶斷手臂逼復合：受傷就能照顧他

2018年09月03日 15:32 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

愛一個人就應該懂得放手，而不是用極端方式留住對方。大陸上海一名人妻，與情夫發生婚外情，而且時間長達10年之久，不料小王日前提出分手，她為了留住對方，竟花4萬人民幣買凶，認為只要愛人受傷了，就能有機會留住他，豈料她竟雇到「山寨殺手」，差點把小王砍到喪命。

綜合陸媒報導，38歲申姓女子結婚多年，但因丈夫長年在外地工作，不甘寂寞的她，於是在網路上認識小10歲的任男，兩人談了婚外情長達10年，直到2017年，任男不想再過這樣生活，於是決定與申女分手，此結果讓她難以接受，甚至表示願意與丈夫離婚，但任男卻心意已決。

沒想到，申女因此萌生詭異想法，認為對方若受傷，就需要她照顧「在他最需要關心的地方，我來照顧他，他就會回心轉意」。於是去年8月在網上，聯繫上一名自稱殺手的「龍哥」，以4萬人民幣（約新台幣17.9萬）談條件，要求對方打斷任男的一隻手臂。

申女在法庭上表示，沒想過男友傷勢會如此嚴重(圖翻攝自/hk01)

而一個月後，任男遭人偷襲但成功脫逃，但再過一個月後，就沒這麼幸運了，他在返回淮安金湖老家途中，遭一名陌生男子往頸部捅一刀，當時狀況相當危險，甚至差點喪命，所幸緊急送醫才撿回一命。事後警方調查後，發現自稱殺手的「龍哥」，根本是一名無業遊民，只是無意間進入殺手聊天網站，恰好碰到申女來談生意。

隨後他便委託其他殺手，從中賺取轉介費，沒想到接單的許男，也是一名「山寨殺手」，儘管到目標家後仍下不了手，於是又將買凶單轉給另一名何姓男子，從中賺取費用，但何男也並非殺手，為了交差只好壯膽，沒想到緊張到忘記只要斷手，竟將刀子插進任男頸部。而申女得知後，崩潰不已的表示「我只是想弄傷他，沒有想到他會受這麼重的傷，會有生命危險」。