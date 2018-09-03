2018年09月03日 17:17 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

大陸河南一名16歲少年，由於他的妹妹患有白血病，為了幫忙籌醫療費用，因此至物流公司搬貨，而身體單薄的他扛著重物，讓人看得不免心疼，而他更從下午4點做到凌晨3點多，工作整整11個小時，賺來的錢也全都交給家裡，就是希望能快點幫妹妹賺到醫療費用。

為救白血病妹妹！16歲哥吃饅頭省錢 賣命搬貨11小時(圖翻攝自/微博)

綜合陸媒體報導，最近鄭州一間物流公司，流出一名16歲少年吃力搬貨的照片，讓不少網友感到心疼，並希望找出少年身分給予幫助，而這名少年是16歲的柳常樂，由於他10歲的妹妹被檢驗出，罹患急性骨髓性白血病，一次他至醫院探病時，才發現妹妹的醫療費昂貴，於是下定決心要打工幫忙家裡。

為救白血病妹妹！16歲哥吃饅頭省錢 賣命搬貨11小時(圖翻攝自/微博)

父親柳景明表示，兒子先前為了省錢，在學校都只吃饅頭果腹，還趁暑假期間打工，透過朋友在鄭州找到工作，其內容就是幫忙搬運貨物，每天從下午4點忙到凌晨3點多，一共賺得3000元（約新台幣1.3萬），而賺來的錢他全交給家裡，就是希望能幫助妹妹。

為救白血病妹妹！16歲哥吃饅頭省錢 賣命搬貨11小時(圖翻攝自/微博)

擁有190公分身高的柳常樂，因只吃饅頭的關係，瘦到只剩60公斤，骨瘦如材的他卻能扛起重物，其父親看見也很不捨、吃驚。而如今學校已開學，柳常樂也已回洛陽市宜陽縣實驗高中讀書。柳景明透露，他原本是一名廚師，但為了照顧女兒，因此一直待在鄭州醫院裡治療，而柳常樂有空就會來探望妹妹，兩人的感情也變得越來越好。

柳常樂也常留言給妹妹，替她加油打氣。柳景明表示，為了醫治女兒，他們一邊借錢一邊治療，外面甚至積欠五、六十萬，儘管生活變得很辛苦，卻也讓他們更懂得珍惜，兒子也因此變得學會承擔，他們相信未來還是充滿希望「能籌到錢就帶孩子到北京治，籌不到就在鄭州治，反正就是得把孩子的命救過來」。