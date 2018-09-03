買新鮮魚貨回家！驚見魚眼離奇脫落 竟是「玩具假眼」

買新鮮魚貨回家！驚見魚眼離奇脫落 竟是「玩具假眼」(圖翻攝自/推特/Mohamed El Dahshan)

友善列印
/綜合報導

不少人在購買魚時，會用魚眼辨識是否新鮮。最近科威特(Kuwaiti)有一名網友，表示他日前在魚店買了一隻魚回家，豈料魚眼竟離奇掉落，仔細一看才發現魚飯的伎倆，竟然用「塑膠玩具眼睛」貼上魚眼，營造魚很新鮮的假象，讓人直呼太誇張了。

根據英國《都市日報》報導，一名網友在推特貼出一張死魚照，只見魚頭部的眼睛已脫落，仔細一看會發現，眼睛竟然是「玩具塑膠」，底下真實的魚眼，已經帶有混濁黃色，應該已死亡一段時間，讓消費者不禁痛批「魚販為了讓魚看起來新鮮，竟黏上玩具眼睛欺騙消費者」。

而原PO也透露，該間魚店也遭當地商務部查封。不少網友得知後，紛紛表示「這真的很噁、不道德，但這假眼也太容易被識破了吧！」、「買魚還送一對玩具假眼，算賺到了」、「這魚販好天兵，真以為別人會上當？」、「想要不被抓包，就要用好一點的黏膠啊」。

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