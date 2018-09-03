連妻子、女友都出賣！港妹潛入「偷拍群組」看傻眼

2018年09月03日 18:22 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

香港一名女大生如如（化名）半年內兩度在街上遭到色狼偷拍，她擔心照片被PO網，於是偷偷加入社群軟體「Telegram」的偷拍群組，沒想到卻意外發現裡面有不少成員竟直接大方分享自己妻子或是女友的清涼照，讓她相當傻眼。

根據香港《蘋果日報》報導，如如擔心自己的照片被傳到偷拍群組，於是悄悄潛入群組蒐證，沒想到群組內的成員不但大方PO出另一伴的不雅照，甚至分享偷拍技巧「他們（會員）會說『正點！你這個角度都能拍得到！』又有人會問『我拍好幾次都失敗，拍不到內褲，可不可以告訴我你究竟如何做到的？』」。

另一名化名「津津」的女子也因為看不慣偷拍行為，潛入偷拍群組，沒想到有些群組必須要繳交「個人作品」才能加入，有人因為偷拍少女裙底，但沒拍到內褲而被拒絕加入；津津還說，「群組會細分『女朋友／老婆』、『性工作者』系列。」

報導指出，「Telegram」因為高隱密性，會員可匿名外，也不需留下電話號碼，因此並不害怕身分曝光，更有恃無恐。如如就曾拿過群組對話紀錄報警，但是當地警方卻表示「要查出用戶真實身份有難度。」不過警方也強調，根據法律規定，在網上發布淫褻物品，最高可處罰款100萬港幣（約新台幣391萬元）、入獄3年。