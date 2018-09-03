按摩業績差處罰吃苦瓜 逼短裙員工當眾爬地100公尺

按摩業績差處罰吃苦瓜 逼短裙員工當眾爬地100公尺(圖翻攝自/hk01)

友善列印
/綜合報導

業績不好應該要進行檢討，而不是做出不合理的體罰。大陸一名女子半個月前，至遵義市一間足療店工作，豈料業績公布後，發現她的小組業績最差，沒想到店經理竟要求，他們要被處罰逼吃苦瓜，甚至當眾在店裡爬行100公尺，讓她直呼太不合理。

綜合陸媒報導，李姓女子在遵義市澳門路上的足療店上班，由於她的組別業績最差，店經理竟要求他們排成一列，規定每人要吃下一條苦瓜，但由於她本身胃不好，所幸有其他男同事幫忙吃掉，而處罰不僅如此，還命令他們趴在地上，由組長帶頭，一行人用手肘趴在地上匍匐前進。

而女組員都穿短裙制服，要在地上爬行實在很為難，而李女最近剛生產完，對於她更是痛苦，期間看見經理甚至出腳踹組長，讓她更是不敢發聲，但事後她認為，此處罰行為已侮辱到她的人格，最終選擇離職，而此事也在網路上引起討論，但店長卻表示，足療店已經營3年，吃苦瓜是他們的企業文化。

而他們更認為，業績差的員工只要吃苦瓜後，都會變得更加努力，才會延續這項文化，而對於地上爬處罰則表示，若不想爬就不要當業績差的，而店長也向李女道歉，強調他們處罰方式，不是為了傷害員工的自尊心。律師對此表示，店內有清楚標示，業績差會進行體罰，只要對人體無傷害，就算是激勵方式，但爬地上、吃苦瓜已造成侮辱，員工其實可向相關單位舉報。

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