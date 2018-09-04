16分鐘旅拍不雅片外流 校花嫩模怒嗆：不刪除後果自負

16分鐘旅拍不雅片外流 校花嫩模怒嗆：不刪除後果自負（翻攝微博）

友善列印

中國大陸一名曾經被稱之為北京航空航天大學校花的嫩模「萌琪琪」，因為有著173公分的高挑身材，加上一雙大長腿配上豐滿上圍而擁有高人氣，目前身為直播平台《熊貓TV》女主播的她更是常常不吝嗇地展露好身材，接拍一些尺度較大的旅拍、棚拍活動。不過近日網路上卻瘋傳4段一共16分鐘、疑似是萌琪琪剛出道時的不雅影片，讓她在得知消息後也表示自己是帳號被盜才會使影片外流，目前已經報警處理，流出者若是不刪除影片的話「後果自負」。

身為北航校花的萌琪琪在中國大陸小有名氣，在微博上擁有18萬粉絲，有著姣好身材的她過去曾傳出《熊貓TV》知名主播「劉殺雞」劉萬鑫交往，雖然後來據說兩人因劉殺雞劈腿而分手，但萌琪琪也藉此機會打開知名度，更常常在微博上分享一些遊走在尺度邊緣的性感照來犒賞粉絲。

不過近日網路上卻瘋傳4段據說是萌琪琪在剛出道時，共16分鐘的不雅影片，在影片中萌琪琪不斷搔首弄姿，甚至還大方逗弄自己的下體，而影片在網路上曝光後立刻引起不少網友熱烈討論，甚至還有不少不肖網友打著手上擁有不雅影片的名號來招搖撞騙，讓萌琪琪得知之後氣得報警處理，並發文表示是帳號被盜才會導致影片外流，而他也警告外流者若是不刪除影片，後果就要自行負責。

萌琪琪常常在微博分享性感美照（翻攝微博） 萌琪琪常常在微博分享性感美照（翻攝微博）
萌琪琪表示若是不將影片刪除，後果就要自行負責（翻攝微博） 萌琪琪表示若是不將影片刪除，後果就要自行負責（翻攝微博）
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