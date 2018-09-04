2018年09月04日 09:13 陳慶餘

中國大陸北京一名OL，5年前被公司外派到印度工作室認識在當地認識現任的丈夫，而她更是在去年辭去工作遠嫁印度，而為了讓網友知道到底在印度嫁去印度有多爽，她特別開了一個名為「北京媳婦的印度生活」的微博來分享她在印度當少奶奶的生活點滴，更鼓吹女性要多多和印度人交往，沒想到此一言論卻引來不少網友不滿，紛紛湧入她的微博筆戰，逼得她只好關板處理。

「北京媳婦的印度生活」去年按照印度的嫁妝習俗，付了40萬人民幣（約180萬新台幣）搬進婆家一起住，從此之後就過著少奶奶般的生活，而她也發文解釋一般人聽到要在印度結婚得先付大筆的嫁妝之後，就會立刻想到男女不平等相當嚴重，女性在印度果然相當吃虧，但她卻指出這其實是一般人對於印度不瞭解所導致的錯誤觀念，因為只要一但嫁到印度去，女人就可以一輩子不用工作，吃夫家的用夫家的，「印度的嫁妝是穩賺不賠的！在說印度女性婚前工作的也少，嫁妝也不是自己賺的，只是婚前花老爸，婚後花老公。」

北京媳婦更進一步表示，在印度結婚當少奶奶之後，除了不用工作以外，家事也根本就不用做，家裡的傭人會全部幫妳打理好，而妳要負責的就是每天打扮的漂漂亮亮的躺在家裡當少奶奶，偶爾去鄰居家串串門子、一起喝喝下午茶，比一下誰的首飾珠寶比較華麗就好，比起中國女人在結婚後還要辛苦工作，嫁到印度根本就爽度滿點。

不過此番言論一出後，她不斷誇讚嫁到印度很爽的行為也引起部分網友不滿，紛紛湧入她的微博留言痛罵她不知羞恥，因為這種婚姻制度其實就跟包養沒有兩樣，認為她把自己賣到印度還沾沾自喜的態度實在是很要不得，「這種思維觀念讓人毛骨悚然…完全接納女人在社會上低人一等」、「為什麼把結婚當場交易？通篇都是穩賺不賠的字眼」、「從爸爸養到老公養，又不是寵物，自己養活自己很難？」、「有這種想法，那還是去多多喝幾口古老神秘恒河水吧！」

北京女鼓吹CCR嫁印度「當少奶奶好爽的」 反被戰翻關版（翻攝微博）