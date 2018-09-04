高鐵「霸座男」遭起底道歉沒用 被列黑名單：半年禁搭所有火車

2018年09月04日 09:31 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

不久前大陸高鐵出現一名男子霸佔其他乘客座位，還嗆「誰規定一定要按號入座」，又自稱站不起來，引起社會譁然，他的身分更遭到網友肉搜起底；儘管霸座男事後馬上拍影片道歉，但相關單位在3日公告懲處，男子被限制半年內不得搭乘所有火車。

綜合陸媒報導，8月21日有一名男子霸佔一名女乘客的座位，她向乘務員反映後，男子還反嗆「誰規定要按號入座？要嘛妳站著，要嘛去座我那個座位」；後來列車長上前了解狀況，霸座男還裝病稱「站不起來」。他的無理行徑被目擊者拍下在網路上瘋傳，網友也紛紛痛批男子的行為很丟臉。

事後霸座男的身分被肉搜起底，他的本名叫做孫赫，今年33歲，來自山東，甚至發現他還是高知識份子，目前在韓國圓光大學攻讀博士學會，更曾在中國社科院工作；不過，社科院對此表示，孫赫並非院內職員，只是研究生。

在「嚴重失信行為而限制乘坐火車」的247人中，孫赫也出現在黑名單內，因此他半年內不能搭乘所有火車。(圖/ 翻攝自微博)

霸座事件引起眾人撻伐，孫赫也趕緊拍影片向社會大眾致歉；但他的道歉並無奏效，日前大陸國家公共信用信息中心公布失信聯合懲戒對象名單，在「嚴重失信行為而限制乘坐火車」的247人中，孫赫也出現在黑名單內，因此他半年內不能搭乘所有火車。

在相關單位公布黑名單後，孫赫又再次於微博發道歉聲明，表示自己接受國家法律法規的懲處，將來也會遵守規定；強調上次霸座的事件給社會大眾帶來不便，再次向所有人道歉。