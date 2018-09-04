女曬離職信列出「7大必走原因」 讓人看了好心酸

2018年09月04日 10:31 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

每個人有自己的生涯規劃，很少會在同一間公司待一輩子，所以大多數人都會有提離職的經驗。最近大陸浙江有一名女子離開工作6年的公司，感嘆地在網路上分享自己的辭職信，洋洋灑灑寫下「7大必走原因」，字字句句讓網友看了心有戚戚焉，直言「我也是這樣」。

綜合陸媒報導，浙江杭州蕭山有一名女子在網路論壇發文，提到自己在公司待了6年，月薪僅有3500元人民幣(約新台幣15750元)，於是在日前果斷地向公司提離職，也已經得到批准；原PO表示目前沒有想好下一份工作要做什麼，只說會先去「流浪一個月」，讓自己休息一段時間。

女子說自己沒有想好要做什麼，只是單純覺得不能再繼續這樣下去，並大方分享她的辭職信，上面列出她的「7大必走原因」：

1.沒時間交男朋友，看電影還要看好時間，下午場晚上21點前到店。

2.沒時間旅遊，去個韓國，訂好機票，說讓退票。

3.沒有加班工資，上班無期限。

4.別人請假，逢年過節要在崗留守。

5.沒有朋友，維護公司利益得罪人，做不到趨炎附勢、溜鬚拍馬、左右逢源，沒有朋友到連逛個街的人都沒有。

6.沒有前途，開業時營業額70多萬，現在只有10(萬)左右，見證過你的輝煌，也見證了你的衰退，無人管理，無人經營。

7.不想混日子了，很多員工現在都是混日子，我還沒到混日子的年紀，沒法安逸。

她的離職信引起網友熱烈討論，有不少人心有戚戚焉地表示，「工作了三年，工資沒漲」、「條理很清晰，說是攤牌也好，說是吐槽也好，能說出來，能去做的，都支持妳，勇氣很重要」、「說白了，你這麼點錢，我很難替你辦事啊」、「看完妳這個發現跟我差不多，但是我還沒辭職，可能我也在混」、「我也工作了6年，真的見證了公司的興衰，還是等找好下家再辭職，人到中年，顧慮太多」。