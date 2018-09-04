劉強東被捕照Cosplay七龍珠？無違和P圖照笑翻網友

2018年09月04日 11:10 陳慶餘

劉強東和奶茶妹的差19歲父女戀轟動一時（翻攝IG）

身價千億的京東電子商城創辦人兼執行長劉強東，因為涉嫌在美國性侵女大生而遭到當地警方逮捕，而他被逮捕後拍攝的大頭照在曝光後也引起網友議論。原來有眼尖的網友發現，劉強東被捕時所穿的衣服竟然與經典漫畫《七龍珠》中的服裝相當神似，更意外掀起了一場P圖大戰。

劉強東除了身家上千億以外，他的小19歲妻子「奶茶妹」章澤天更是網路紅人，沒想到近日劉強東卻驚傳在美國因性侵女大生而遭到逮捕，雖然目前劉強東已經獲釋回到中國大陸，但案件目前仍在調查當中。

當劉強東被捕的消息傳出後，就有網友搞笑的將劉強東當時穿的橘色上衣，和漫畫《七龍珠》中主角孫悟空所穿的衣服P在一起，沒想到竟然毫無違和感，讓不少網友看了之後通通笑翻，紛紛留言：「鳥山明（七龍珠作者）老師果然引領潮流」、「聲威掃地的劉總頓時變身拯救地球的大英雄」，甚至還有網友貼出購物網站的截圖，指出已經有賣家在商品名稱內標註了「劉強東同款」，藉此來蹭熱度。

美國警方公開的劉強東被捕照（美聯社）

有網友貼出購物網站的截圖，指出已經有賣家在商品名稱內標註了「劉強東同款」，藉此來蹭熱度（翻攝微博）