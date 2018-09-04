720萬大方送？清冰箱發現外婆藏15年「古董」 網狂讚：內行人

2018年09月04日 11:51 邱柏玟

家中大掃除時總會發現一些驚喜！最近一名女子在清理冰箱時，發現外婆竟藏了一個15年「古董」，還笑說老人家什麼東西都想往冰箱放；不過，馬上有許多網友紛紛大讚，「外婆是高手，知道要放冰箱」。

日前有一名女網友在臉書社團發文，表示自己在清冰箱的時候，發現一個小盒子寫著「現金720萬及獎品99600個大方送」，原來是一卷傻瓜相機用的富士牌底片，製造日期是民國90年，有效期限到民國92年；原PO找到外婆放超過15年的古董，不禁笑說「我可愛的外婆！！什麼東西都想往冰箱放」。

原PO的外婆將相機底片放在冰箱保存15年，被網友大讚是古董。(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

有許多人看到也像原PO一樣覺得外婆可愛又好笑，「富士應該要頒獎給妳外婆」、「別丟，再放幾年就是古董了」、「妳家的冰箱是時光機嗎」；不過，有專業的網友跳出來表示外婆很內行，「底片放冰箱是正確的喔」、「以前底片的確是要放在冰箱保存的啊」、「外婆很專業」、「底片放冰箱是內行的」、「還有過期的底片拍照起來有特殊效果，是一般數位相機無法弄成的」。

除此之外，有網友看到原PO表示外婆將底片放在冰箱15年，不可置信地問「15年冰箱都沒清過？」，她也馬上回應，「每年都會清理，但是她(外婆)總覺得這還能用」，所以就把底片一直放在冰箱裡。