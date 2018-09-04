房東安心租屋白淨女大生 退租一開櫃驚見「200隻蟑螂亂竄」

房東安心租屋白淨女大生 退租一開櫃驚見「200隻蟑螂亂竄」(圖/ 翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

俗話說人不可貌相，最近大陸有一名房東在論壇上抱怨，年初將美輪美奐的新房租給2名白淨女大生，外表看起來乾淨整潔，原以為衛生習慣不差，豈料7個月後對方一退租，房東進門打掃才發現「新屋慘變蟑螂窩」，打開櫃子竟有超過200隻蟑螂亂竄，讓他們超崩潰。

綜合陸媒報導，日前一名大陸網友在東方論壇發文，提到自己在浙江鄞州萬達廣場附近有一戶單身公寓當包租公，原先已有房客但去年底卻說不續約，也請對方幫忙找愛乾淨的新房客，就不用扣他租屋的押金；到了今年1月有2名女大生表達租屋意願，房東也想說看兩人白白淨淨，應該很愛乾淨，就馬上簽約出租。

房東將房子出租前後對比照分享到網路上，請網友們評評理，居然讓他遇到這種髒亂的房客。 房東將房子出租前後對比照分享到網路上，請網友們評評理，居然讓他遇到這種髒亂的房客。(圖/ 翻攝自微博)

豈料，兩人入住後問題不斷，4月通知他說插座沒電，但已找人修好，修理費要從房租扣，讓她們少繳一點；沒多久她們又說燈壞了，到了5月又說洗衣機壞了，房東也馬上換了一台新的。

後來房東每天打掃都掃出ㄧ些蟑螂。 後來房東每天打掃都掃出ㄧ些蟑螂。(圖/ 翻攝自微博)

結果2名女大生在7月28日向他表示決定退租，交屋的時候，屋內看起來滿乾淨的，就直接讓兩人搬走；豈料隔天房東上門徹底打掃時，一打開櫃子竟然有上百隻蟑螂到處亂竄，過了一天又發現近百隻蟑螂屍體，後來幾天陸陸續續都掃出蟑螂，讓他氣得將驚悚畫面拍下，將房屋出租前後照讓網友評評理，痛罵女大生的惡劣行為，「把別人房子弄成這樣能安心嗎？」，希望大家租屋都能將心比心。

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