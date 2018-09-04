人工受孕精子被妻偷調包 衰男養兒一年才知被當免錢老爸

人工受孕精子被妻偷調包 衰男養兒一年才知被當免錢老爸（翻攝dailyxing.com）

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俄羅斯一對夫妻利用人工受孕產下一子，本以為一家三口就能這樣幸福的生活下去，但沒想到在兒子出生剛滿一年後，妻子就表示想要離婚，而男方更是在這時才知道他養了一年多的兒子竟不是自己親生，原來妻子在人工受孕前，就將前男友的精子拿來和他的調包，自己不但被戴了頂大綠帽，還當了一年的免錢老爸，讓男子一氣之下怒告負責人工受孕的醫療中心以及自己妻子詐欺。

綜合外媒報導，現年38歲的女子雅娜（Yana）在人工受孕期間，在醫療中心職員的幫助之下，將自己丈夫阿諾卡那（Maxim Anokhina）的精子調包成為前男友的精子，而阿諾卡那不只是戴了頂大綠帽，就連人工受孕的費用都是由他全部支付。

眼看終於喜獲麟兒，被蒙在鼓裡的阿諾卡那相當開心，以為從此他就會和愛妻與兒子過著幸福快樂的生活，沒想到事與願違，兩人在一年之後就宣告分手，這時雅娜更突然表示，養了一年多的兒子並不是阿諾卡那親生，而是自己前男友的種。

在得知這個晴天霹靂的消息後，阿諾卡那也氣得對當初幫他們進行人工受孕的醫療中心提告，並且獲得折合台幣將近18萬得賠償，但念念不忘綠帽陰影的他仍然決定一併提告妻子，「我公開這件事，就是希望以後就不會再有像我一樣的人被騙，這種事情不應該再次發生！」

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