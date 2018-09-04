緣分真奇妙！新同事名字好耳熟 竟是女護士28年前照顧早產嬰

緣分真奇妙！新同事名字好耳熟 竟是女護士28年前照顧早產嬰（翻攝臉書）

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緣分就是如此奇妙！美國加州一名資深的華裔護士，在28年前照顧了一個早產男嬰，而她一直對這名男嬰印象很深刻，就連她的姓名與身家背景都記得一清二楚。沒想到在28年後，她憑著對這名早產嬰兒的印象，認出來到同間醫院報到的新進醫師，竟然就是當年她照顧過的嬰兒，而兩人溫馨重聚的故事曝光後也感動不少網友。

根據《每日郵報》報導，在加州史丹佛一間兒童醫院任職32年的華裔女護士王葳瑪（Vilma Wong，音譯），上個月發現醫院內來了一個新的腦神經科醫師塞米納托雷（Brandon Seminatore）的名字與姓氏相當耳熟，沒想到在她進一步回想後竟發現對方是自己在28年前照顧過的早產兒，而兩人的相認過程更是充滿驚喜。

上個月王葳瑪在上班時，發現了新來的醫師名字很耳熟，因此就在好奇之下詢問了對方是在哪裡出生，「爸爸是不是一名警察」，沒想到對方也立刻就認出她來，立刻反問她「是不是王護士」，而兩人在相認後也一段時間說不出話來，事後王葳瑪形容那一刻給她感覺「非常驚喜」。

原來塞米納托雷的父母在得知兒子要到自己出生的醫院工作時，就提到了王葳瑪的名字，更要她到了醫院後打聽一下她的事蹟，但塞米納托雷心想都過了28年，對方可能已經退休，因此就沒有將此事放在心上，但沒想到兩人真的能在醫院內重逢。

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