2018年09月04日 15:29 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

養父臉書出現朋友名字 驚覺共識2年同事竟是他「生父」(影片來源/youtube/CBS47 KSEE24)

緣分就是這麼奇妙！美國威斯康辛州(State of Wisconsin)一名男子，剛出生就被人領養，因此他始終不知道生父母是誰，而他的養父母也都未提過，直到他長大後至貨運公司工作，在因緣際會下才得知，原來與他共事兩年的同事，竟然就是他的生父，讓他直呼不可思議。

根據《福斯新聞》報導，布斯（Nathan Boos）一出生就被領養，對於生父母是誰完全不知道，在成長過程中，他也未曾想去找他們，長大後他便至貨運公司Rock Solid Transport工作，豈料最近養父母開始學習使用臉書，才發現他的好友名單裡，竟出現他的同事羅伯特(Robert Degaro)的名字。

布斯好奇心驅使下詢問，才得知羅伯特居然就是他的生父，目前兩人也已相認，漸漸在接受父子的關係，但布斯坦言「這件事讓我很震驚，當下還從椅子上摔下來，我甚至不知道該如何是好，儘管他是我的父親，但我的成長過程中，從來沒有他」。

而羅伯特也表示「在此之前，我們倆都還只是同事」，更透露當初由於經濟壓力，才會讓布斯讓人領養，因為他當時還沒有能力當爸爸，而布斯的生母便找遠房親戚，擔任她孩子的養父母。而最近布斯也即將要結婚，羅伯特也計畫要參加兒子的婚禮，積極彌補他們錯過的時光。