2018年09月04日 15:37 邱柏玟

幸福企業工作5年卻想辭職進修 過來人吐真言：一輩子最正確決定(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

大多數民眾出社會後，踏入職場就等於脫離學生身分，有時候難免會懷念當學生的時候。近期有一名30歲的網友對於自己職涯規劃有疑慮，雖然在幸福企業工作5年，但心中仍有進修碩士的念頭，讓他猶豫是否該辭職圓夢；有過來人跳出來吐露真心話，說30歲時出國念碩班「是一輩子最正確的決定」。

有一名網友在《批踢踢實業坊》發文徵求建議，提到自己剛過而立之年，也邁入職場第五個年頭，又是在ㄧ般人眼中的幸福企業，多年下來已存到足夠的存款供他兩年不愁吃穿；但他發現自己腦中一直有進修碩士的唸頭，「有些人可能會為了在工作上有更好的升遷回去念書，但我其實不為這個，說穿了只為了自我實現」。

原PO也表示，對於當初沒有堅持讀碩士相當懊悔，甚至形容是「人生有一道缺口卻一直沒有填補」；但現在的職場環境及生活現況都成為他猶豫的主因，「假使放棄工作回去念書，念完要回原工作崗位應是不可能」、「工作多年我已將當初所學忘得差不多，一切都要重新開始」。因此他決定上網傾訴自己的煩惱，希望能得到其他人的心路歷程或良心建議。

有過來人強烈建議原PO一定要去念碩士，並直言這是他一輩子最正確的決定。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

有ㄧ些網友聽完原PO的故事，依他的狀況給予意見，「選個國立前面的在職專班讀就好」、「在職念就好，千萬不要辭職」、「剛念完在職碩班，終於熬完了」、「在職專班，一樣是碩士學位」、「不能留(職)停(薪)就念在職吧，工作難找啊」。

但有不少過來人卻熱情推薦原PO一定要去進修，「我以前也在幸福企業，30歲出國念專班，是一輩子最正確的決定，去吧，別讓人生後悔」、「想念就念，但是不要念台灣的研究所，拜託求你出國念」、「現在不念你會想一輩子，不如就去吧」、「給你參考，工作5年的同事離職去德國念碩士」。