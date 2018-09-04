台灣IC人才大批跳槽大陸「做3年抵10年薪！」

2018年09月04日 18:07 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

「工資大幅提升、1年8次免費回家的福利，再加上高額補助一套公寓…」不少台灣晶片工程師難以抵擋誘因，紛紛大舉西進，前往大陸市場淘金。

根據《路透社》報導，一位曾在聯華電子等台灣頂級晶片製造廠工作的資深工程師，去年接受一家由大陸政府支援的晶片製造商的工作，目前在華東地區一間晶圓代工廠領導一支小型團隊。這位不願具名的工程師透露，他的大陸雇主給予了相當豐厚的薪資待遇，包含一間新的三房公寓，有40％的補貼，條件是他必須在公司工作5年以上，此外還提高了50％的工資，他直言不諱「大陸敢燒錢，而台灣公司的資源有限。」

從台灣吸引高科技人才，已成為大陸積極發展半導體產業，降低對海外公司依賴的重要因素，今年截至目前為止，已有300多位台灣高級工程師跳槽至大陸的晶片製造商。據台灣獵頭機構智理管理顧問有限公司估計，自2014年北京設立規模達220億美元的國家集成電路產業投資基金以來，已有大約1300位台灣工程師跳槽至大陸企業。

招聘人員表示，儘管大陸也積極吸引日韓工程師來解決人才短缺問題，但由於有共同的語言和文化，大陸企業顯然對於台灣工程師更具吸引力。智理管理顧問有限公司的經理林玉勳（Lin Yu-Hsuan，音譯）表示，台灣工程師們被中芯國際等中國大陸晶片製造商提供的高薪、津貼和更高級別的職位所吸引，他們當中很多人說「我在大陸三年掙到的錢，相當於我在台灣幹10年。我可以早點退休。」

台灣IC設計大廠聯詠科技總經理王守仁表示，過去2年，公司有一小部分員工跳槽至大陸，他坦承公司待遇很難與大陸競爭對手相媲美。