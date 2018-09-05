詭異！收費員「機械式專業服務」 網友嚇傻：毛毛的

2018年09月05日 07:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

最近大陸網路上流出一段，安徽收費站人員工作時影片，一名男子見車輛進來後，便露出親切的微笑，但詭異的是，他的一舉一動非常怪異，每的動作都做到位，一分一秒都沒有放鬆，而臉上也始終掛著微笑，儘管看起來相當專業，但卻讓不少網友看得不寒而慄。

影片被上傳至微博，只見一名收費人員在車子進來後，就始終保持親切的笑容，不論收錢、找錢還是給票，他的行動都相當俐落，似乎絲毫沒有經過思考，就像是一個機器人，之後他的頭隨著顧客的車移動，並完美的揮手道別，隨後又將手放回原本位置，等待下一名顧客。

收費站人員始終保持微笑，而且行為都相當標準(圖翻攝自/微博)

由於他的動作看起來毫無人性，讓不少網友嚇壞「有種莫名恐怖的感覺，緩慢旋轉的頸部，像裝置齒輪的手肘，僵硬的微笑」、「說實話，這要是大晚上，我一個人開車路過那兒，肯定會被嚇到」、「為什麼不直接放個機器人呢？」，不過也有網友認為，該名收費站人員應該是在鬧著玩的。

但也有曾遇過類似狀況的網友表示「我也是在收費站上班，確實是上級領導要求微笑服務，露牙齒」、「真的是這樣，我前兩天過高速收費站的時候，就有個女生是這樣，還塗了個紅嘴唇」、「很多窗口工作者，都是這樣要求要微笑，我也坐過窗口工作，態度好還不行，開會領導非說你沒有微笑」、「安徽真的很多，模式化的笑容一直掛著，看著特別累」。

就連顧客離開後，他的臉上笑容也絲毫沒放鬆(圖翻攝自/微博)

而據了解，這名收費站人員名叫鄧川，現年28歲，已工作兩年多，而任職的地點是江蘇南京，並非安徽，每天動作都重覆兩三百次，也希望能保持親切微笑，給予駕駛緩解一些疲勞，給經過的遊客，留下美好的印象，儘管工作很辛苦，但只要聽見駕駛的一聲稱讚或「辛苦了」，就讓他覺得很開心。