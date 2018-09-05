自己的睡眠自己救 破解「睡眠障礙」的十大迷思！

2018年09月05日 07:31 林嘉三 /綜合整理 /綜合整理

每個人都希望自己活力充沛、思路清晰！那麼，有些時候我們會全身緊繃、提不起勁，甚至工作或開會時無法專注、有些焦躁，很想思考卻腦袋罷工，這些是怎麼回事？睡眠品質是我們改善上述狀況的關鍵，也是個人健康與否的鎖鑰。原本該放鬆身心的時刻，有些人卻因障礙困擾，累了不知如何放鬆、倦了不知休息、睡了不知如何成眠、醒了仍舊昏沉，變成煩惱的開端。

一般人常認為，能夠睡著就是睡了好覺，甚至在聽到家人打呼時感到開心，以為他們正在享受香甜美夢。還有，許多上班族喜歡在睡前運動，或是喝酒助眠。其實，這些都是迷思。由於睡眠伴隨人的一生，它包含多重基本且重要的功能，提升了免疫力、減少生病機率，統合了大腦、強化記憶力與創造力，因此也是切身養生的基礎。我們除了應該注意睡眠本身的質與量之外，還需要講究飲食、運動與規律的作息等等。讓自己和家人都能健康睡好覺，不要被睡眠債擊垮，需要正確學習這門課題，並且釐清相關的迷思。

●迷思一 能夠睡得著，就是睡得好？

睡著後的睡眠品質一般人不一定會知道，根據美國睡眠醫學會(AASM)出版的國際睡眠障礙分類標準(ICSD)，將睡眠障礙分成八十三種，只有一種睡不著是自己知道的，其他八十二種都是睡著之後才會發生，因此睡得著不表示睡得好，睡著之後，還有八十餘種疾病有可能發生，我們要確認沒有睡眠相關疾病才是真的睡得好。

●迷思二 人為什麼會打呼，打呼就是睡得香？

打呼，是上呼吸道空間不夠的表現，持續下去可能會導致呼吸的阻力提高，造成上呼吸道阻力症候群，造成呼吸障礙，更進一步容易導致通氣量不足，也就是所謂阻塞性睡眠通氣量不足，嚴重者會導致睡眠時長期的缺氧，而影響到白天的精神狀況及後續的慢性病產生，例如：高血壓、心臟病，最嚴重的是中風，所以，打呼如同咳嗽一般須經檢查，沒有檢查就不確定是什麼狀態，也難以了解對身體的影響有多少。

●迷思三 每晚一定要睡滿八小時才正常？

根據研究，每個人一天的睡眠需求量是不一樣的，影響每個人基本睡眠需求量是由基因以及環境交互作用所共同呈現的。睡眠時間長短會以常態曲線分佈來呈現，就像身高也是一樣，是基因表現所產生的結果，常態曲線的分佈，亞洲人身高較高的約一八Ｏ、一九Ｏ公分，矮的很少矮於一五Ｏ公分，睡眠時間也有類似的狀況。

●迷思四 失眠者是幾乎整晚都沒有睡？

其實大部分的失眠者都認為自己整個晚上都沒睡，但是經過睡眠檢測發現，就算是嚴重的失眠者，每個晚上仍舊可以睡好幾個小時，只是一般人在熟睡的情況下，無法體驗時間的消逝，因此，對於自己睡了多久，判斷並不準確。

●迷思五 失眠者簡單來說都是「睡不著」？

根據國際睡眠障礙分類標準(ICSD)，失眠可分成十一種不同的亞型，因此雖然都有共通的症狀失眠，但其致病機轉不盡相同，臨床表現與治療的方式也就不同。

●迷思六 睡前運動、泡澡較好入睡？

睡前運動、泡熱水澡會讓身體的核心體溫上升，以及血液循環與代謝變快，這三種狀況會讓人的生理時鐘運行往後延遲，不利於睡眠的進行，一般要等到運動過後幾個小時，身體的代謝恢復到正常、核心體溫下降，才有利於入眠。

●迷思七 喝酒可以助眠？

喝酒會讓人感到放鬆，對某些人來講比較容易入睡，但是全身肌肉放鬆的同時也會讓上呼吸道的肌肉更放鬆，因此睡眠中的打呼會更大聲，使得原本沒有睡眠呼吸中止症的人，可能因此導致睡眠呼吸中止，而原本已經有此症狀的患者，可能會變得更加嚴重。

另外，酒精的代謝物乙醛不利於睡眠的維持，因此，即便是剛喝完酒的人會想要睡覺，但是，睡到半夜會因為乙醛發生作用，導致睡眠的結構不穩定，而影響睡眠狀態。

●迷思八 平日睡不夠，假日補眠就好？

平日睡不夠會形成睡眠債，假日補眠到底是否足以還債，這是一個問題，但確定的是，假日補眠會比較晚起，反而會讓生理時鐘的規律性打亂，長此以往，其實對睡眠生理時鐘的維持是不好的。我們要改善睡眠，還不如早起，睡眠作息越規律越好 。

●迷思九 小孩好動，是睡太飽、活力充沛？

睡眠品質不好的小孩，白天表現的方式和大人不同，因為疲憊所以會以好動來支撐體力，白天比較難靜下來，甚至會以過動來表現，而導致注意力不集中，就常被認定是過動兒。

臨床上有兩成的過動兒確認是因為睡眠障礙所導致的症狀，因此小孩好動，應該要先排除是否有睡眠障礙。

●迷思十 高血壓、心臟病等慢性病吃藥一輩子也不會好？

高血壓吃藥一輩子不會好嗎？我們可能要先了解是否因睡眠障礙引起高血壓、心臟病。根據過去二十年來的科學研究，以及世界知名醫學期刊如：美國醫學會雜誌（JAMA）、《刺胳針》（The Lancet）等等，均有非常多的研究指出，因為交感神經長期的亢奮，會引起高血壓、心臟病，甚至中風。這些實證醫學的研究基礎非常扎實，研究設計嚴謹，很難被推翻。

如果高血壓的患者，沒有先確認是否因睡眠呼吸中止而導致的長期缺氧、血壓上升，只有用降壓藥治療，如此只治標不治本，是無法根治的。而臨床證據顯示，治癒睡眠呼吸中止相關疾病之後，血壓不藥而癒的例子也非常多。

※以上內容取自 江秉穎醫師 著【自己的睡眠自己救】由時報出版授權提供