國道兩車撞成廢鐵「幼童噴出」恐怖7秒畫面曝光

2018年09月05日 11:27 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

中山高南下新營路段3日下午發生一起驚險翻車意外，有民眾目擊一輛小客車因變換車道不當，疑似車速過猛，重心不穩撞上無辜車輛，兩車發生嚴重翻覆意外，恐怖的是車內幼童還噴出車道，全身多處擦傷在分隔島旁爬行，整起車禍造成1名大人和2名小孩受傷。

國道警察新營分隊初步調查，車禍發生在3日下午2點，國道一號南下285.3公里處，40歲李姓男子駕駛白色轎車時，疑要從中線切入內側車道時，不慎追撞前方41歲李姓駕駛的銀色轎車，李遭波及又擦撞當時在外側車道的油罐車。

意外過程全被民眾的行車紀錄給拍下並上傳至臉書社團《爆料公社》，驚悚關鍵的7秒畫面引起網友熱議，甚至有網友質疑「是因有警車在後追趕才導致車禍」，但國道警方澄清，當時後方的確有輛桃園市警察局警備隊的警車，但該警車是在移送人犯途中遇到該起事故，與整起事件無關。

警方表示，經調查排除酒駕肇事，車禍共3人送醫，所幸均是輕傷，同時也提醒，行駛高速公路勿任意變換車道，且乘坐車輛應繫好安全帶，以維護行車安全，若未繫安全帶將依規定告發，罰緩新臺幣3000元以上至6000元以下。