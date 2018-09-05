量血壓「別說話」！病患憋氣20秒驚異狀 護理師尷尬道歉

量血壓「別說話」！病患憋氣20秒驚異狀 護理師尷尬道歉(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

最近有一名男網友因身體不適，於是至家附近的診所看病，期間護理師先幫忙量血壓，要求他測量時不要說話及呼吸，而他也聽話照做，豈料他卻驚覺不對勁，途中想說話叮嚀卻被制止，而護理師事後得知真相後，頻頻向病患道歉，但這小插曲也讓網友全笑翻。

一名男網友日前身體感到不舒服，感覺全身軟趴趴的，於是至附近的診所看病，而掛完號後，護理師就先幫他測體溫及血壓，更叮嚀「量血壓時，請不要說話和呼吸」，他也就聽話照做，但憋了10秒後他便發現異狀，於是開口想告知，但護理師則再次強調「麻煩不要說話！」。

男網友只好乖乖閉嘴，但對方仍未發現問題，時間又過了10秒，他忍不住想開口告知，護理師卻不耐煩的回「就說量血壓不要說話！」，這時他已受不了，接著說「靠X啊！妳開關沒按啦！是要量什麼，再憋下去拎北要挫起來啊！」，護理師才趕緊道歉。

而男網友也將這件趣事分享至《爆怨公社》，不少網友笑翻表示「量血壓不能呼吸嗎？護士是故意的吧」、「不能呼吸就誇張了，這護士是跟你有過節吧？」、「量完血壓就斷氣了」、「護士小姐你累了嗎？」。還有人分享親身經歷「這讓我想起，我專科去實習時，到病房準備幫病人量血壓，結果不管怎麼按開始，機器都不會充氣，正當我要換一台血壓計時，我突然發現，接頭跟機器是分開的，當下我和病人都笑了」。

實際上量血壓的正確姿勢，建議坐在有椅背的椅上測量，雙腳平放在地勿交叉，期間也不要說話，但可以呼吸，且測量的手臂必須與心臟同高，手肘與前手臂輕鬆放在桌上，而手心則是朝上，全程保持輕鬆狀態，以免測量結果失真。

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