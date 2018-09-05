警調查戶口！夫稱妻智能障礙 她偷寫一行字揭埋12年秘密

警調查戶口！夫稱妻智能障礙 她偷寫一行字揭埋12年秘密(圖翻攝自/金羊網)

友善列印
/綜合報導

大陸貴州省銅仁市當地警察，日前在進行戶口清查時，發現轄區一名嚴姓男子的妻子，竟然沒有戶口，趕緊與對方聯繫，但卻始終等不到人來報到，員警便登門拜訪，而嚴男稱聲妻子有智力問題，但他們卻發現，嚴妻眼神顯得不安，支開其丈夫後她趕緊留下一行字，才揭開埋藏12年的真相。

江口縣怒溪派出所員警，日前在做戶口調查的工作，發現一名嚴姓男子的老婆，竟然沒有戶口，第一時間就與嚴男聯繫，要求繳交相關文件，僅管三番兩次打電話催繳，男子表示因交通不便，因此無法報到，員警最後便直接登門，向嚴男拿取相關文件。

員警之後將身分登記好後，試圖與嚴妻楊姓女子對話，但嚴男卻表示，妻子有智力問題，因此無法與人溝通，而他們卻發現，楊女期間埋頭吃飯，始終沒有說話，但眼神卻充滿不安，員警第一時間感覺不對勁，於是趁空檔詢問楊女，而她趕緊確認丈夫不在身邊，立即用筆在警察手中寫下個人資訊。

事隔12年，李女終於與家人團聚(圖翻攝自/金羊網) 事隔12年，李女終於與家人團聚(圖翻攝自/金羊網)

楊女透露，她本名姓李，是廣東省羅定市素龍街道人，她20歲左右時，至廣東一處工地打工，期間卻被人拐騙到這裡，並以價格4000元的賣給嚴男，時間更是長達12年，而兩人膝下無子，儘管她曾試圖要逃跑，但每次都失敗。

警方隨後聯繫廣東省羅定市公安局，確認女子的身分，而其家人當年也通報失蹤，楊女(李女)在看見父親的照片後，激動的流下眼淚，在怒溪派出所警方幫助下，她也成功與家人見面，雙方見面後相擁流淚，目前警方也已介入調查。

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