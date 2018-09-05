2018年09月05日 17:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

孫女不想去幼稚園大鬧 奇葩爺「拿麻袋裝她」扛去上學(影片來源/youtube/姜安峰)

最近學校才剛開學，不少家長會遇到一個局面，就是小孩吵著不去上學，讓不少人傷透腦筋。最近大陸有一個爺爺帶孫女上校車的影片，在網路上引發話題，原來他的孫女吵著不想去學校，爺爺竟然用奇招，將孫女裝進袋子裡，順利將她送上校車，不少網友看完全笑翻，更表示「這真的是親爺爺啊」。

大陸微博上流傳一段，爺爺送孫女上學的影片，只見一名爺爺揹著一袋麻袋，走向一部幼稚園校車，手中還提著一個書包，隨後便從袋中拉出穿桃色上衣的孫女，而她一開始還不願意出來，而一旁的老師全笑歪，原來這名孫女吵著不去上學，眼看校車都已經到了，爺爺靈機一動，便裝孫女入袋，用扛著的方式逼她上學。

而這段影片也讓網友笑翻，紛紛表示「一車的同學看著，沒臉見人了」、「孫女：爺爺就讓我在麻袋裡待著吧！」、「希望女童長大後，不會看見這段影片」、「搞得像人販子一樣，老師都笑了」、「這畫面...怎麼好像賣給幼兒園一樣」、「不管你怎麼鬧，都改變不了你上學的命運」。

還有人分享，被逼上學的經驗「我叔叔的小孩不去上學，我叔叔就把他連踹帶推弄到路口，然後小弟看到他同班同學，一下就從地上爬起來了，跟著一起去上學了」、「小時候不想上學，我媽在小班教師陪讀一個月，同學們異樣的眼光看著我」、「我媽當初陪讀一個月，進教室第一天我又哭又鬧，老師把門鎖著我就去踢門，老師沒辦法就把我媽喊回來了，原來我從小就不喜歡讀書啊」。