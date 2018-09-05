少年疑挑戰自殺遊戲 殘忍用電鋸「砍下自己的腦袋」

少年疑挑戰自殺遊戲 殘忍用電鋸「砍下自己的腦袋」(示意圖/推特)

友善列印
/綜合報導

現在網路世界發達，家長更應該注意，孩子究竟接觸到什麼。俄羅斯一名15歲少年，最近母親買了一台新電腦給他，他每日花好幾小時遊玩，疑似因接觸藍鯨、Momo挑戰等自殺遊戲，豈料他竟走進自家花園，用電鋸將頭砍下，其母親悲痛不已。

綜合外媒報導，15歲少年帕維爾(Pavel Matveev)居住於托木斯克州(Tomsk) ，日前被發現陳屍於自家後院，且頭部遭電鋸砍下，有消息人士指出，近日少年母親，買了一台新電腦給他，他便開始沉迷於遊戲中，但目前仍不清楚他在玩哪款遊戲，但他們認為，少年可能是接觸到自殺類遊戲，才讓他用這種方式結束生命。

15歲少年帕維爾(Pavel Matveev)疑似玩自殺遊戲，最終用電鋸砍下自己的頭 15歲少年帕維爾(Pavel Matveev)疑似玩自殺遊戲，最終用電鋸砍下自己的頭(圖翻攝自/每日郵報)

而他更指出，少年在遊戲比賽結束後，甚至會出現崩潰的狀況，目前警方也未對外透露，此案情的相關細節，但俄羅斯近年來頻傳，青少年遊玩自殺遊戲而喪命的消息，讓人人心惶惶。據了解，自殺遊戲會出各項任務，要求遊玩者達成目標，間接洗腦心智未成熟的玩家，其中任務包括傷害自己等行為，最後一天任務就是自殺。

起初最知名的自殺遊戲就是「藍鯨」(Blue Whale)，已造成130名俄羅斯青少年自殺，甚至擴及海外玩家，而最近又流傳「Momo挑戰」，裡面會有一名咧嘴的少女，從手機螢幕中跳出來，挑釁玩家接受挑戰，甚至透過WhasApp傳播，煽動暴力及自殺等行為，間接讓用戶心裡感到焦慮、抑鬱、等生心理創傷。

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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