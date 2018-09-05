優異員工被爆學歷造假 「開除還是留下？」網友吵翻

2018年09月05日 19:54 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

學歷在台灣求職時很重要，但誠信是否更重要呢？一名網友在論壇「moblie01」問到，一名在工作上表現優異的員工，某年人事進行晉升程序時，發現該員工竟造假學歷，而人事單位又希望他做出處置，到底是該「依公司規定，直接開除」還是「唯才是用，力排眾議」，引發網友討論。

網友透露，底下一名部屬在工作上，表現出積極度與配合度「也在製程上找出了盲點，進而改善，使該產品的良率大大提升，簡單的說，你認為他的工作表現上是可圈可點」，豈料某年人事晉升時，原PO將他提報升等為課長(副理)，人事卻發現他進公司時，只繳交畢業證書影本，沒有在校成績。

人事單位便打電話至學校詢問，才發現此員工根本沒有學籍資料，而學歷明顯就是造假，隨後人事主管便表示，希望原PO可以做出處置，讓他不知如何是好，便說出三項選擇「依公司規定，直接開除」、「裝傻不拆穿，但也不升等了」、「唯才是用，力排眾議」，詢問網友該如何是好？

而有一派人認為，誠信相當重要，因此應依公司規定處置「因為你提報的，公司想必也把你記了點，只是在觀察中看你的做法，炒了劃清界線，他是有貢獻，但偽造文書是刑事罪」、「直接開除，誠信比什麼都重要。那天出了什麼大狀況幫他扛？扛不起啊！」、「這種事一定是要開除的啦！一家好公司一定是誠信大於一切，有能力卻不誠實，危害更大」。

但也有人認為，他在工作上認真，應該給予機會「如果是我的話我會跟他攤牌，他可以留下來，不過升等先取消」、「請他離職後用真的學歷文憑再面試進來，我會給他機會，看他後續的表現，再決定是否再提報升等」、「坦誠相談。踩到公司紅線，這次無法晉升，因為需要給公司制度一個台階下，來處置假學歷問題，但功過可相抵，希望該員繼續努力證明自己的能力凌駕於學歷」。