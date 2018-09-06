嫩妹私訊推銷玩「投資」！他高招搞瘋詐騙秒投降：別推了

2018年09月06日 07:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現在通訊軟體發達，不少詐騙集團，會透過加好友的方式，找尋受害者。最近一名網友透露，有一名陌生嫩妹加他Line還主動私訊，自稱是「投資團隊的指導員」，可帶他一起投資，但男網友早就識破對方手法，於是反串同行以高招反制，惹得對方最後崩潰表示「別推了，很煩」。

一名男網友在《爆笑公社》貼出對話截圖，更表示「第一次有漂亮的妹子Line我，結果聊沒多久他就封鎖我...，請問大家我那裏說錯話了嗎？是我送太少了嗎？」，只見一名嫩妹先是表明身分，自稱投資團隊的指導員，更詢問他是否對投資有興趣。

陌生嫩妹主動私訊，更推銷他玩投資(圖翻攝自/爆笑公社)

而男網友早就看穿對方是「博弈詐騙」，於是將計就計，認真地詢問對方相關問題，而嫩妹期間也強調，他們的平台本金門檻低、數據穩定，假若入金1000元，獲利可達3000元，更附上網址參考，而原PO也不是省油的燈，於是反串同行，謊稱自己在玩電子幣，並向對方推銷。

男網友早就識破詐騙手法，於是將計就計反制對方(圖翻攝自/爆笑公社)

隨後更表示，嫩妹若給真實身分訊息，還會再給100金，這下讓對方都看傻了，而他仍不斷推銷，對方最後忍不住了當拒絕，但男網友仍不放棄，繼續說「才1000就可以開戶」、「加了容易賺錢的機會」、「這也是一個賺錢的機會，試看看吧！」，最終詐騙集團崩潰的回「不用，別推了。很煩！」，更將他封鎖。

詐騙集團最後被搞到崩潰，甚至要求他別再推銷了(圖翻攝自/爆笑公社)

不少網友笑翻「她的攻略手冊沒有這個秘笈」、「攻略手冊該升級了，遇到同業反開發該如何處置」、「遇到熟手，他們跟你道歉對前輩不敬」、「真的是個大反殺欸」、「知道自己在推，別人也覺得很煩了吧」、「先煩回去嗎！真是高招」。原PO最後也解釋這種詐騙手法「報名牌方式，要內線消息先交錢，或先買點數再騙你賭下去，萬一你真的有賺到了他就鎖你帳號」。