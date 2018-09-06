麥當勞海報裡沒亞洲人！男大生臥底自製一張 掛51天沒人發現

麥當勞海報裡沒亞洲人！男大生臥底自製一張 掛51天沒人發現（翻攝推特）

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男大生臥底自製亞洲人海報，掛麥當勞51天沒人發現（取自YOUTUBE）

德州休士頓大學一位菲律賓裔男大生，日前在他常去的麥當勞裡發現，店內的裝潢和海報竟然沒有出現半個亞洲人，因此他決定自製一張亞洲人的海報掛在餐廳內，來幫麥當勞「種族平衡」一下，而這張海報更是在店內掛了51天都無人發現異狀，而男大生近日也在網路上公開相關影片，引起不少網友熱議。

綜合外媒報導，菲律賓裔的男大生馬雷維拉（Jevh Maravilla）在發現麥當勞內沒有亞裔人的海報之後，就找來了朋友托勒多（Christian Toledo）一起拍攝了一張兩人拿著麥當勞的餐點走在大學校園的照片，並且透過修圖軟體把海報設計得和店內既有的海報風格相似，而接下來的難題就是如何將這麼一大張的海報給掛起來。

馬雷維拉透過一間二手衣店買了件麥當勞制服，並且在7月13日帶著對講機以及掛著寫有「裝潢規畫師」的假名牌與友人一起混入麥當勞，接著就趁麥當勞的員工不注意時迅速將海報掛上，而當兩人在9月2號重回現場時竟發現這張海報竟然還掛在原處，而他們也也買了餐點坐在自己的海報前面吃飯，照片曝光後也笑翻不少網友。

馬雷維拉事後受訪時表示，在他的成長過程中，常常見到亞洲人用丑角、或是會功夫的形象出現在電影裡面，但各個種族都應該受到平等對待，「所有種族都應該獲得認可，我只是想盡自己的一份力。」

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