浴室「絕版裸女磁磚」有何用處？老司機解密：擋祝融

2018年09月06日 09:48 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

阿嬤家浴室竟有如此血脈噴張的一幕！有網友透露，從小到大在阿嬤家洗澡都很害羞，於是將照片PO網，養眼的「裸女磁磚」讓不少人大呼經典，更是不得了的「絕版品」，好奇背後到底有何用處？對此，有專業老司機解答「這是用來防火災的！」

原PO昨（5日）在臉書社團《爆廢公社》PO文表示，家族長輩都很保守「但從小到大，我在阿嬤家洗澡、泡澡都很害羞！哪怕現在還是一樣！雖然我不知道這種瓷磚是什麼作用～但很想問阿嬤可以換一張嗎？我看20幾年了！可以換比較近代的嗎？」

照片中可見，浴室內竟藏有泛黃的裸女磁磚，引來無數網友驚呼「這是古董啊啊啊啊」、「只有我覺得以前這種磁磚才是神作嗎？」、「這種磁磚現在值錢了，要買還買不到，古董啦～你阿嬤有眼光」、「這磁磚以現在的價值，已經超過50萬元了！」，有網友解釋「因為技術斷層…現代化磁磚不做以前的工法了」。

也有人笑虧「那個年代秒硬的畫面」、「原來這就是『射在牆上』的由來」、「難怪牆壁都黏黏的」、「上面有你阿公的青春」、「這就是為什麼我小時候常洗到破皮的原因」。

不過有專業老司機解答「裸女磁磚」背後的真正用處，直言「這圖！擋祝融的吧？」、「這個是用來防火災的，相傳祝融是女神，故居民在浴室貼裸女磁磚 祂看到就會害羞跑走不會發生火災；也有一說是「早期政府提倡生產報國，要大家多生一些男生要反攻大陸用，所以早期家庭都生5、6個小孩以上，這款磁磚當時很流行」。

老司機解密，裸女磁磚是用來擋祝融的。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）