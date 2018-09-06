捕獲「異形深海魚」 俄羅斯漁夫竟成另類網紅

捕獲「異形深海魚」 俄羅斯漁夫竟成另類網紅（翻攝IG）

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地球雖然被稱之為「地球」，但其實在地球上有將近70%的面積是被水所覆蓋，由於陽光只能照進上層海域，因此在海裡的不同的區域都有著不同的生態環境。俄羅斯一位漁夫費多爾索夫（Roman Fedortsov）住在俄羅斯西北部、位於北極圈內的莫曼斯克（Murmansk），而他也常在接近北極海的巴倫支海（Barents Sea）捕魚，並且在收網時抓到一些奇形怪狀的「異形」，沒想到他好奇地將這些魚的照片PO網詢問網友意見時，但反成為另類網紅。

據了解，費多爾索夫捕獲的「異形」，其實是棲息在海面底下200公尺到1000公尺「中層帶（Mesopelagic）」的深海魚，由於陽光男以照射加上極度高壓，因此這些深海魚類外型都相當奇特，而費多爾索夫也在捕到這些魚類之後，將照片放上網路和網友分享，並希望網友能夠為他指點迷津，告訴他這是什麼魚類，沒想到此舉卻讓他成為另類網紅，在IG上的追蹤數量已超過30萬。

費多爾索夫表示，網友在看了他上傳的照片後，都以為深海魚隨便撈就會有，但實際上這些魚類其實很少見，雖然這些魚類外型很奇特，「但我反而覺得深海生物其實展現出了各自的美。」

不少網友在看到費多爾索夫上傳的照片後，也紛紛留言感嘆大自然的奧妙，不過也有不少網友批評費多爾索夫這種利用拖網捕魚的方式，會嚴重破壞海洋的生態。

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