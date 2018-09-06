一樣是滿清傳統 為何周迅不是「一耳三鉗」？他一句話打臉《延禧》

一樣是滿清傳統 為何周迅不是「一耳三鉗」？（圖／翻攝自《如懿傳》劇照）

友善列印
／綜合報導

宮鬥夯劇《延禧攻略》掀起網友對於清代服裝造型的討論，其中「一耳三鉗」更是滿族傳統，劇中妃嬪無時無刻都是「戴好戴滿」，為何時代背景一樣的《如懿傳》中，「一耳三鉗」出現的頻率卻沒這麼高？對此，《如懿傳》導演汪俊受訪時作出解釋。

汪俊日前接受《貴圈》專訪時被問到「為什麼周迅沒有用一耳三鉗？董潔、童瑤她們是有的。」對此，汪俊表示之後劇中會出現，但同時也強調「我們考據過，設定的是一耳三鉗是分場合戴的」像是穿朝服、穿吉服的時候會穿戴，但是常服、便服的時候可能就不用，並非在任何情況下都會使用。

劇組考究大量史料從細節入手，大到服裝設計、場景道具。耳鉗亦稱「耳環」，一耳三鉗此種習俗，是滿族婦女必須遵守的，女孩出生後，一耳穿三孔，戴三鉗。清代宮廷后妃及民間女子皆是此種妝束，直到民國初年，在東北滿族聚居的地方，仍可看到一些老年婦女耳戴三鉗，可見「一耳三鉗」的耳飾也是入關後滿族的標誌之一，有別於漢族婦女的一耳一墜。

事實上，除了《如懿傳》之外，不少清宮劇中也經常出現「一耳三鉗」的場景，並且都只在重大場合佩戴，只不過受到《延禧攻略》的劇情影響，讓觀眾有了先入為主的觀念，並且留下深刻印象罷了。

此外，對於《如懿傳》中初期最為人詬病的畫面色調飽和度過高，汪俊坦言看到播出時，螢幕上周迅的臉一出來他就急了，「色彩飽和度那麼高，嘴唇都紫了」，他解釋「播出系統和輸出系統對接時出現技術問題，製作方迅速調整了輸出模式，將更新後的版本交給播出方替換。在隨後的劇集中，恢復了原有的色彩。」

也有網友表示「熬過前6集」之後，劇情會一路走高，不僅劇情入扣，演員演技同樣大爆發，甚至有人建議乾脆砍掉「少女如懿」，劇情直接從乾隆登基開始，能讓觀眾更快入戲，但汪俊直接拒絕了這種可能性。在他看來，劇中每個看似閒筆都是草蛇灰線伏以千里，過去的兒女情長，是將來一朝恩斷的鋪墊，綿密的生活細節，則是呈現人物性格的元素。

耍20年心機 甄嬛才是宮鬥霸主 「一耳三鉗」是滿族傳統，《延禧攻略》中妃嬪無時無刻都是「戴好戴滿」。（取自豆瓣網）
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