自認中國人才可上車？台灣客還原 網轟：駐日代表處可以廢了

2018年09月06日 13:28 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

受到強颱「燕子」侵襲，日本關西國際機場對外聯絡道路毀損，大批旅客受困機場，日前卻傳出中國駐大阪總領事館昨（5日）派專車接出受困陸客，並要同樣受困的台灣旅客自稱中國人，始可搭乘專車離開。對此，有台灣旅客爆料「過程中完全沒有任何人要我們自稱中國人」反倒是抱怨，當他致電求助台灣駐日代表處時，對方不耐煩的態度讓他相當寒心。

原PO在PTT日本旅遊板分享受困過程，提到他昨跟著人潮排在往神戶港的隊伍，被另一名台灣辣媽告知，中使館有派車來載僅限中國及港澳台的人，他心想速度會比跟其他國家的人一起排隊還快，於是改排坐中使館巴士，不過還是等了10個小時才搭到車，但至少離開了關西機場，但他強調，過程中「完全沒有任何人要我們自稱中國人」，還有一位中使館的工作人員上車調查港澳台的人有多少人，表示接到香港辦事處的人打來關心詢問在場有多少港人。

「從事發到現在，我們完全沒有收到台灣政府的任何協助…」原PO表示，他接著致電到台灣駐日辦事處詢問是否有提供任何在住宿或是交通上的協助，沒想到電話撥通後，對方語氣相當不耐煩地反問他「請問我能幫你什麼？你要住哪裡是你們的選擇，我要怎麼幫你找住宿？」消極態度讓原PO心涼了一大半。

陸駐日使館傳出要台灣人自認是中國人才能上車的說法瘋傳網路，但真實性有待確認，據現場台灣旅客表示，陸派車的遊覽車非常和善，根本沒有說出上面那些話 (圖／翻攝自觀察者網)

原PO強調，事情發生當下真的很慌並且身心俱疲，「我其實是希望辦事處能給一點方向，我當然清楚找住宿交通是自己的事情，但我第一次來日本自助就遇到這種事，理所當然是想徵詢駐日辦事處的建議，後續我也是靠自己找到住宿及交通，單純只是希望在這種時候，與其發垃圾文，還不如去盯一下駐日辦事處到底在搞什麼東西吧。」

貼文一出引起網友熱議，紛紛留言砲轟「台灣政府真的是個笑話」、「所以稱自己是中國人才能搭車根本就是假造的，感覺被當政冶操作」、「就是公務員心態延伸到海外而已」、「說真的中國有大使館找中國就對了」；也有人表示「在現場的中國朋友說中使館這次真的很罩，第一時間派車發食物，協助處理關西機場疏散。反觀台灣政府…」