妻惡整夫騙中頭獎！三周後謊言成真 戶頭裡多了4千萬

妻惡整夫騙中頭獎！三周後謊言成真 戶頭裡多了4千萬(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

有時候一句玩笑話，都有可能成真。英國一對夫妻平時都會購買樂透，想小賭碰碰運氣，一次妻子玩刮刮樂後，還俏皮的騙丈夫，她刮中25萬英鎊，當時丈夫早就識破她的伎倆，豈料三周後，她真的中100萬英鎊的大獎，當時丈夫還以為，妻子又再惡整他，直到看見中獎截圖後，兩人都開心不已。

根據《每日郵報》報導，28歲夏洛特（Charlotte Peart）與27歲丈夫丹尼爾（Daniel Peart）感情相當好，兩人育有3名子女，而丹尼爾年輕時，就有買樂透的習慣，兩人結婚後，也繼續維持這項娛樂活動，夏洛特表示「丈夫從以前就認為，自己有一天一定會中獎，而我也不會介意他買彩券」。

28歲夏洛特（Charlotte Peart）與27歲丈夫丹尼爾（Daniel Peart） 28歲夏洛特（Charlotte Peart）與27歲丈夫丹尼爾（Daniel Peart）(圖翻攝自/stv.tv)

而日前夏洛特用彩券賬戶裡剩下的1.5英鎊，在網路上買了兩張歐洲百萬彩券(EuroMillions)，豈料隔日早上兌獎後，發現她竟然中得100萬英鎊(約新台幣4000萬)，她第一時間趕緊通知丈夫，而當時正在工作的丹尼爾，根本不相信妻子的話，甚至認為對方在跟她開玩笑，因為夏洛特三周前才惡整過他，謊稱刮刮樂中25萬英鎊(約新台幣980萬元)。

直到夏洛特傳了一張中獎截圖，丹尼爾才相信妻子的話，更表示「那一天實在是太瘋狂了」。目前他們住在彼得伯勒附近一間三房的屋子，而他們也計畫在該區，購買更大一點的房子，「我們一家五口，住現在的房子真的有點小，希望新房子能讓孩子們，擁有自己的房間，未來也有出國旅遊的計畫」。

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