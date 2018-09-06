不滿男友劈腿 女子漂白水倒魚缸怒嗆：死吧！

2018年09月06日 16:09 陳慶餘

英國一名35歲的女子因為不滿男友出軌，結果竟然把憤怒的情緒發洩在男友所飼養的30條魚身上，一邊將漂白水到近魚缸，一邊用手機錄影冷嘲熱諷，結果反被一狀告上法院，下場就是遭到判刑18週，緩刑12個月以及罰款415元英鎊（約16500元台幣），而且終生不得再養魚。

綜合外媒報導，女子雷諾森（Serena Reynoldson）和交往多年的男友菲茨派翠克（John Fitzpatrick）育有4名子女、1隻貓、1條蛇，以及一缸30隻的魚，沒想到這段關係卻因為男方劈腿而收場，而雷諾森為了報復男友，先是表示要用老鼠藥毒死寵物以外，接著又將漂白水倒入魚缸殺害魚群，更還將過程拍下來傳給菲茨派翠克。

在影片中雷諾森不斷咒罵菲茨派翠克，接著將漂白水倒入魚缸內，並且喃喃自語：「漂白水就在這裡，吃吧喝吧！」、「看看，妳看牠們正在喝，死吧！死吧！死吧！」、「噢不！牠們快要死了。噢不！他們已經死了！噢不！可憐的魚！」

菲茨派翠克在看到影片後立刻報警處理，而事件也轉交由防止虐待務協會處理，事後雷諾森被捕後，雖然不斷聲稱自己不知道倒近魚缸的是什麼液體，也不知道會有什麼樣的後果，但她拍攝下來的影片卻成為關鍵證據，導致她最後被法院判處監禁18週，緩刑12個月以及罰款415元英鎊（約16500元台幣），終生不得再養魚。