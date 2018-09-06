2018年09月06日 16:35 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現在不少人脾氣大，遇到問題就先指責對方，但其實冷靜下來討論，也能和平的解決。四川成都日前發生一起擦撞事故，兩名駕駛一開始都堅持，是對方的問題，最後決定至警局解決，豈料在途中不小心跟丟，便透過微信互加好友，這下也讓兩人轉念，最後用骰子決定賠償金額，讓人看得相當有趣。

根據《封面新聞》報導，一名開車趕著去試禮服的張姓駕駛，行經錦江區紅星路與武成大街路口時，與另一名趕著上班的楊姓駕駛，發生二次擦撞，當時兩人都很氣憤，一個認為「我是正常直行開車」，而另一名則表示「我已打方向燈，對方還故意撞上來」。

愛車擦撞吵翻上警局！途中跟丟轉念 互加好友佛系解決(圖翻攝自/中國網)

兩人爭吵不休，但又怕車輛造成其他駕駛不便，於是拍照取證後移車，而兩人在過程中，一致認同變換車道的休旅車駕駛，必須負擔較大責任，但是該付多少賠償金額，讓兩人傷透腦筋，於是一起開車至警局解決，但在跟車期間，恰好遇到一個紅燈，兩人也因此跟丟了。

張男趕緊打電話，並向對方要了微信，加了好友後，他也因急著要去試禮服，於是決定效法新聞曾出現，用划拳決定賠償金的方式解決，更改變玩法「現在划不到拳，就微信丟骰子，你贏了給我500元，輸了就給700元」。楊男對於這個提議，也感覺非常有趣，而且又能節省彼此時間，也就答應了。

愛車擦撞吵翻上警局！途中跟丟轉念 互加好友佛系解決(圖翻攝自/中國網)

最終，張男擲出1點而楊男丟出6點，雙方互傳了一個笑臉，此糾紛也和平解決，張男表示「願賭服輸，收到500元賠款後，我決定自己去修車，也算是不撞不相識啊！」，而他也認為這種解決方式相當不錯，既方便也很和平，未來若又遇到車禍，也會盡量冷靜處理。