2018年09月06日 19:50 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

嗜睡正妹被誤診！5年後找出病因 卻嚴重到需換心臟(影片來源/youtube/Caters Clips)

英國諾斯維奇（Northwich）一名22歲少女，5年前身體不知什麼原因，經常出現疲憊感，而醫師則表示是考試壓力大引起，因此她就沒留意，但持續好幾年，狀況始終沒有改善，今年她因病情太過嚴重，趕緊至醫院檢查，她竟是罹患慢性心臟病，且需換心臟才能保命。

根據《每日郵報》報導，夏洛特(Charlotte Carney)2013年讀書時，就時常出現疲憊的感覺，甚至感到非常想睡覺，於是便至醫院求診，但當時醫師表示，夏洛特僅是課業壓力大，才會導致易有疲憊感，夏洛特也就沒多加留意，但幾年下來，狀況始終沒有改善。

直到今年，她的情況已嚴重到難以正常生活，每天必須睡20小時以上，就連走路也相當吃力，今年二月她至青年人心臟病慈善機構檢查，才發現她根本不是壓力造成，而是患有「限制性心肌病（RCM）」，由於她心室肌肉的彈性變差，導致心臟無法正常充血，才會使她出現疲憊感。

夏洛特表示，「一開始我以為是我太懶，所以才會想睡覺，但沒有人知道，我其實是罹患心臟病」，而她的狀況也嚴重到，必須換心臟的地步，確診後三個月，她就會列入等待心臟移植名單，所幸三周後，就有可匹配的心臟，而術後休養四周，她也順利出院。

對於擁有新的心臟，夏洛特感到非常開心，她已很久沒有感受，腳能擁有力量的感覺，她憶訴「先前我真的快要不行了，我只能從上午11點保持清醒到下午2點，就連走路都喘不過去，若沒有移植心臟，我只剩20%的存活率」。

如今在讀大四的夏洛特，也很感謝捐贈者與心臟病慈善機構，她表示這個機構，讓介於14至35歲之間的年輕人，能夠擁有免費照心電圖及超音波的檢查，也因為他們，讓她能撿回一命。