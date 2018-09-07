拜金姊生活豪奢借裸貸 男大生疑籌不出學費跳崖自殺

2018年09月07日 10:03 陳慶餘

中國大陸廣西一名在準備要念大學的陳姓新鮮人，在今年8月初獨自一人到雲南旅遊之後就此失蹤，而他的家人除了報警以外，也著急的透過微博喊話，希望廣大的網友能夠幫忙尋人，不過警方仍然在上個月28日於雲南虎跳峽的一處山崖之下，發現男大生腐爛已久的屍體，並且在初步鑑定後排除他殺，懷疑陳男是意外墜谷身亡。

但近日卻有消息傳出，這位男大生疑似是不滿姊姊太敗家，加上家人不斷限制他消費，就連大學學費也要打自己打工賺，才會憂鬱的到跑到深山尋死。在消息曝光後，陳姓男大生的姊姊身分也遭起底，就有網友發現陳男的姊姊與先前鬧得沸沸揚揚的裸貸事件中的一名女主角，疑似是同一人。

據了解，這位男大生本來要在暑假規劃出外旅遊，但沒想到卻遭到母親與姊姊極力反對，甚至還扣留他的身分證，使他一氣之下離家出走獨自一人跑到雲南並且從此失聯，擔心的姊姊也立刻透過微博尋人，並且每天上網PO文求助網友。

不過在經過一番搜索後，警方於上個月28日在雲南虎跳峽的一處懸崖下發現已經死亡多時的男大生遺體，初步判定他是墜崖身亡，並排除他殺的可能，消息一出後，許多從一開始就關注此事的網友都感到相當婉惜與心疼，紛紛上網留言要姊姊節哀順變，但卻有網友質疑，姊姊在上電視受訪時卻化著濃妝，還穿著迷你裙、揹著名牌包以及拿著最新的手機，完全不像是弟弟才剛過世的樣子。

事後這位男大生姊姊身分也遭人起底，原來她在弟弟失蹤的這段日子裡仍然不斷跑趴喝酒，疑似是在當飯局妹，明明弟弟已經失蹤了好幾十天，但她卻一直拖到快要月底才去報警，甚至還疑似捲入先前鬧得沸沸揚揚的裸貸事件，誇張的身材在當時還引發不少網友議論。

而在姊姊的身分被起底後，更有知情網友爆料，原來這位男大生長期患有憂鬱症，因為不滿家人對姊姊的敗金相當放縱，但自己卻被要求要乖乖念書，就連上學的學費都得自己賺，反觀姊姊卻滿身名牌，手機一直在換，就連當時想要坐車上山自我了斷的錢都籌不出來，是和司機討價還價之後才能夠上山，讓不少網友看了之後都不勝唏噓。

不過也有網友出面替男大生的姊姊澄清，表示她是一名舞者，當天是因為有工作才會濃妝豔抹出現，至於裸貸事件更是無中生有，她只不過是和當時事件的其中一名女主角同名同姓罷了，希望那些造謠的網友適可而止，還給死者家屬一個安靜的空間。

有網友質疑姊姊在上電視受訪時卻化著濃妝，完全不像是弟弟才剛過世的樣子（翻攝微博）

有網友爆料指出男大生的姊姊曾是先前裸貸事件的其中一名女主角（翻攝微博）

有網友爆料指出男大生的姊姊在弟弟失蹤時仍不斷跑趴玩樂（翻攝微博）

但也有人出面替女主角澄清，指出裸貸事件根本是子虛烏有（翻攝微博）

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