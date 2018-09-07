「洗腦」兒歌登上英國流行榜 這公司股價5天飆7成

「洗腦」兒歌登上英國流行榜 這公司股價5天飆7成（圖片取自YouTube/Pinkfong! Kids' Songs & Stories）

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／綜合報導
這首叫做《Baby Shark》（鯊魚寶寶）的兒歌，是南韓有史以來首支打進英國榜40強的兒歌。（影片取自YouTube/Pinkfong! Kids' Songs & Stories）

南韓歌曲打進英國流行歌曲排行榜並不容易，除了人氣男團防彈少年團（BTS）以及憑《江南Style》一曲爆紅的男歌手Psy之外，這首叫做《Baby Shark》（鯊魚寶寶）的兒歌，是南韓有史以來首支打進英國榜40強的兒歌，短短5天就將公司股價炒高76％，洗腦程度不容小覷！

南韓Samsung Publishing公司（意譯：三星出版）旗下娛樂公司Smart Study創作出的洗腦兒歌《Baby Shark》，8月31日登上《英國單曲排行榜Top 40》，排行第37位，上榜之後Samsung Publishing股價一飛沖天，自上榜當日起計至今，股價累升76%，光昨天（6日）就飆升13.19%。

三星出版乍聽之下很像是三星集團的子公司，但其實兩者並無關聯，三星出版主要從事出版、租賃及網上教育業務，據公司官網資料顯示，三星出版成立於2002年7月，總部位於韓國首爾。

事實上，《Baby Shark》這首兒歌的原型早於2007年已存在，原本是德文，2016年Smart Study創作的Youtube影片，引爆全球熱潮，觀看次數逾16億，少女時代、Red Velvet等韓團都有翻唱過。

對部分分析師而言，三星出版大漲並不意外，韓國NH Investment & Securities的分析師Hyundong Lee在6月21日發表研究報告就說，三星出版的股價被嚴重低估，因旗下子企業都有很高價值。當時三星出版股價為10,050韓元，6日收盤漲到18,450韓元。

「洗腦」兒歌登上英國流行榜 這公司股價5天飆7成 除了防彈少年團（BTS）以及憑《江南Style》一曲爆紅的男歌手Psy之外，《Baby Shark》成功打進英國榜40強。（圖／翻攝香港UPower）

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